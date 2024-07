Mit einem neuen Feature auf PS5 könnt ihr euch Unterstützung von Wildfremden aus dem Internet holen

Das jüngste Firmware-Update für die PS5 eröffnet euch komplett neue Möglichkeiten, um Mitspieler zu finden. Per QR-Code kann es jeder sein.

Was ist das für ein neues Feature? Das Firmware-Update 24.05-09.60.00 (via playstation.com) fügt die Funktion Link teilen hinzu. Hiermit könnt ihr in eine laufende offene Multiplayer-Partie jeden beliebigen anderen PlayStation-5-Spieler einladen. Braucht ihr zum Beispiel Hilfe bei einem bestimmten Boss und das Spiel unterstützt Koop? Kein Problem. Wir erklären euch, wie das neue System funktioniert.

Hilferuf per QR-Code in die Weite

Wie lade ich Fremde in meine Mehrspielerpartien auf der PS5 ein? Das ist einfach: Öffnet die Aktionskarte der laufenden Spielsitzung und wählt Link teilen aus. Euch wird ein QR-Code angezeigt. Scannt diesen mit eurem Handy und folgt den Anweisungen oder kopiert direkt den angezeigten Link.

Was kann ich damit dann machen? Mittels dieses QR-Codes kann quasi jeder PS5-Spieler eurem Spiel beitreten. So könntet ihr den Link bei X, Facebook, Instagram, TikTok, Discord oder sonst in welchem Forum posten und abwarten, welcher wildfremde Mensch bei euch im Spiel landet.

Vielleicht findet ihr ja alsbald auf diesem Wege etliche neue PlayStation-Freunde – oder halt schlicht und simpel immer wieder neue Mitspieler für einen Abend oder auch nur wenige Minuten als Helfer in der Not.

So schaut das neue Feature in der Praxis aus. Bildquelle: gamepro.de

Was hat das Update sonst noch hinzugefügt oder geändert? Die Leistung und Stabilität der Systemsoftware wurde laut Sony verbessert und die Gerätesoftware für einige DualSense Wireless-Controller aktualisiert, um auch für eine stabilere Funktion zu sorgen. Zudem wurden die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

An sich sollte das Update automatisch installiert werden, ob ihr dies erlaubt, könnt ihr wie folgt nachschauen:

Öffnet die Systemeinstellungen eurer PS5.

Wählt den Punkt System.

Nun geht ihr in das Menü Systemsoftware.

Bei Update und Einstellungen der Systemsoftware findet ihr die Option Update-Dateien automatisch herunterladen / Update-Dateien automatisch installieren

