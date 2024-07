Sonys neuer Shooter für PS5 und Steam muss einiges ändern, wenn er nicht innerhalb einer Woche sterben will

Sony bringt im August mit Concord einen neuen Hero-Shooter, der stark an Overwatch erinnert. MeinMMO-Redakteur Dariusz findet jedoch, das Spiel muss bis zum Release noch einiges verbessern.

Sony ist der Herausgeber eines völlig neuen Spiels namens Concord. Das ist ein Helden-Shooter mit insgesamt 16 verschiedenen Charakteren, die alle unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten haben. Das Gameplay erinnert stark an Overwatch, und das nicht nur, weil es bunt ist.

Die Fähigkeiten der einzelnen Helden könnten aus der Feder von Blizzard stammen:

es gibt eine Scharfschützin, die durch ihre Fähigkeit an höher gelegene Positionen gelangt

es gibt einen Revolver-Helden, der etwas Explosives wirft

es gibt einen Healer, der sich selbst heilt, wenn er Schaden mit seiner magischen fliegenden Kugel verursacht

es gibt eine Hackerin, die sich teleportieren kann

es gibt eine Frau, die mit einem Jetpack fliegen kann und mit einem Raketenwerfer schießt

Ihr versteht sicherlich, worauf ich hinaus möchte. Hier seht ihr einen Trailer:

Am vergangenen Wochenende lief dann auf Steam und PS5 eine Open Beta. Ich habe den Shooter also einige Stunden getestet und mir einen ersten Eindruck verschafft.

Das hier wird kein ausführlicher Testbericht, dafür habe ich das Spiel einfach nicht lang genug gespielt – aber ich wollte auch nicht weiterspielen. Nach etwa 4 Stunden hat es mir gereicht und ich wusste: Concord macht mir keinen Spaß.

Zu schneller Release, noch schnellerer Tod

Eines der größten Probleme war die Performance. Ich spielte die Beta von Concord mit Freunden und jeder von uns erlebte FPS-Drops, wenn viel auf dem Bildschirm passierte: also wenn mehrere Helden ihre Fähigkeiten spamten. Diese Drops waren so stark, dass das Spiel kurzzeitig stockte.

Das Spamen von Fähigkeiten sollte eigentlich kein Problem sein. Overwatch oder auch Valorant meistern das bravourös. FPS-Drops wie in Concord hatte ich zuletzt in Starfield, wenn ich Akila City auf höchsten Einstellungen betreten habe. In einem PvP-Shooter ist das ein No-go – zumal wir keine veralteten Systeme nutzen.

Der Release des Hero-Shooters kommt meiner Meinung nach zu früh, denn schon am 23. August erscheint das Spiel auf PS5, Steam und im Epic Games Store. Besonders die Performance zeigte mir, dass bis zur Veröffentlichung noch vieles passieren muss.

Wenn Concord die Performance nicht schnell verbessert, wird der Shooter innerhalb einer Woche sterben – schließlich kostet das Spiel satte 40 Euro und Steam-Käufer können das Spiel wahrscheinlich problemlos innerhalb von 2 Stunden reklamieren.

Die Performance war mies, aber ich hatte generell keinen Spaß

In Concord hat mich kein Held vollends überzeugen können. Es gab drei, die mir einigermaßen Spaß gemacht haben. Ich mochte:

den menschlichen Soldaten, der ein Sturmgewehr mit Wärmbild-Visier, Rauch- und Splittergranaten hat

den grünen Revolverhelden mit Selbstheilung und explosivem Wurfmesser

die Omi mit retro MP, die Wände erzeugen und implodierende Zonen erschaffen kann.

Das wars. Von den insgesamt 16 Helden fand ich 3 okay. Keiner von ihnen hat mir aber so viel Spaß gemacht wie eine Ana, ein Soldier 76, Kiriko oder Bastion in Overwatch. Und das sind nur ein paar der Helden, die ich in OW2 deutlich spaßiger finde, als alle Helden von Concord.

Das ist dann auch die harte Wahrheit. Concord wird zwangsläufig mit Overwatch konkurrieren, ob sie das wollen oder nicht. Und mein erster Eindruck ist: OW2 gewinnt den Vergleich deutlich. Gemessen am Kaufpreis von Concord, sieht es dann ziemlich düster für den neuen Titel aus.

Concord verschenkt Potenzial beim Gunplay

Das Spiel ist keine komplette Katastrophe. Das Gunplay hat tatsächlich Potenzial. Den Soldaten mit dem Sturmgewehr spielte ich gerne, weil die Waffe tatsächlich Spaß machte. Sie hat ein gutes Visier und erinnerte mich beim Schießen irgendwie an Destiny. Und wenn es eine Sache gibt, die Destiny wirklich gut macht, dann ist es das Gunplay.

Concord könnte so gut sein, wenn es viel stärker auf das Gunplay bauen würde, wenn sie mehr solcher normalen Waffen im Spiel hätten. Stattdessen orientieren sie sich sehr stark an Overwatch und haben fliegende Helden mit Granatwerfern, Wurfmesser und langsame Tanks mit Schrotflinten und Miniguns.

Meine Bewertung von Concord ist natürlich extrem subjektiv und anderen Spielern mag das Spielprinzip gefallen. Ich hätte mich jedoch gefreut, wenn wir mehr normale Sturmgewehre, mehr Destiny-Gunplay und vielleicht die Option zu Sliden bekommen hätten, statt ein zweites Overwatch 2.

Wenn ich Overwatch spielen will, spiele ich Overwatch und kauf mir nicht Concord für 40 Euro.