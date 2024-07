Der neue Shooter von Sony enttäuschte mit seinem Trailer, doch jetzt begeistert die Beta auf PS5

Der PvP-Shooter Concord kann gerade in einer Closed Beta getestet werden. Obwohl der erste Trailer bei den Fans nicht so gut ankam, fallen die ersten Stimmen zur Beta gut aus.

Wieso waren Fans von Concord enttäuscht? Sony enthüllte seinen 5vs5-Shooter Concord im Rahmen der State of Play. Der erste Trailer sorgte allerdings für Spott, denn die Charakter-Designs kamen bei den Fans gar nicht gut an.

Das Design sei das hässlichste, das Spieler jemals gesehen hätten. Die Charaktere sähen generisch aus und die Farbkombinationen seien unpassend.

Doch Sony wollte Spieler mit einer Closed Beta überzeugen. An diesem Wochenende können Spieler teilnehmen, die ein aktives Mitglied von PS Plus sind oder das Spiel bereits vorbestellt haben. Die ersten Stimmen legen nahe, dass der erste Eindruck zum Spiel getäuscht hat.

Erstes Gameplay zum Shooter könnt ihr euch hier ansehen:

Concord überzeugt mit den „hässlichen“ Helden

Was sagen die Fans zur Beta? Im reddit-Forum kristallisieren sich einige positive und negative Aspekte zu Concord heraus. Die Charaktere, die Spieler noch im ersten Trailer so hässlich fanden, werden plötzlich zum Highlight des Spiels.

Viele User schreiben, dass sich die Helden alle unterschiedlich genug anfühlen würden. Die Charaktermodelle würden zudem detailliert aussehen. User CdrShprd fasst es gut zusammen:

Ich dachte, ich würde viele dieser Charaktere hassen, aber es macht wirklich Spaß, sie zu spielen, und ich möchte mehr über sie erfahren. Am neugierigsten bin ich auf den galaktischen Leitfaden, der alles über die Geschichte enthält, aber der ist nicht in der Beta. User CdrShprd im reddit-Forum

Weitere positive Punkte seien das solide Gunplay, die elegante Grafik und dass es keine Serverprobleme gäbe. Allgemein sei die Performance einwandfrei.

Dagegen gibt es ein paar Kritikpunkte, die sich die Firewalk Studios genauer ansehen müssten. Dazu sollen folgende Punkte zählen:

Es seien noch nicht alle Charaktere ausbalanciert. Vor allem Roka und Star Child seien Überflieger.

Die Benutzeroberfläche würde nicht jedem gefallen. Es sollte eine Option geben, das HUD anzupassen.

Es würden einige Quality-of-Life-Features fehlen. Dazu zählen ein AFK-Timer und die Möglichkeit, einem Spiel auch nach Beginn beizutreten, falls einer der Spieler das Match verlassen hat.

Doch alles in allem lesen sich die Kommentare so, als wären die Kritikpunkte Dinge, die mit zukünftigen Patches aus der Welt geschafft werden könnten. Concord soll am 23. August 2024 erscheinen. Bis dahin könnte der Titel optimiert werden.

Vielen Fans macht der Shooter Spaß. Einige Spieler würde er an Destiny 2 erinnern.