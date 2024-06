„Vielleicht das hässlichste Design jemals“: Spieler beschweren sich über Charaktere von Sonys neuem PvP-Shooter

Im Rahmen der State of Play zeigte Sony neues Gameplay zu ihrem kommenden PvP-Shooter Concord. Jetzt beschweren sich Spieler vor allem über „hässliche“ Charaktere und Skins.

Um welches Spiel geht es hier? Concord ist ein neuer 5v5-PvP-Shooter von Sony, der am 23. August 2024 zeitgleich auf der PS5 und dem PC erscheinen soll. Ab dem 06. Juni 2024 sollt ihr das Spiel dann bereits vorbestellen können.

Ähnlich wie in Overwatch wählt ihr aus einer Liste von mehreren Charakteren, die alle individuelle Fähigkeiten besitzen. Dann tretet ihr in 5v5-Kämpfen gegeneinander an und spielt dabei aus der Ego-Perspektive. Erstes Gameplay gab es jetzt auf der State of Play zu sehen. Wenn ihr den Trailer verpasst habt, haben wir ihn hier für euch eingebunden:

Wie sind die Reaktionen? Selbst, wenn das Gameplay von Concord vielleicht gar nicht so schlecht aussieht und das Spiel auch noch die Chance hat zu einem Erfolg zu werden, beschweren sich Spieler jetzt über die Charaktere und Skins, die es bereits zu sehen gab.

In einem Reddit-Beitrag beschrieb ein User diese sogar als die hässlichsten Charakter-Designs, die er jemals gesehen habe. In seinem geteilten Screenshot ist ein Charakter zu sehen, der einen massiven Raumanzug trägt – wobei der Kopf proportional doch etwas klein wirkt.

Dass wirklich einige Spieler mit den Charakter-Designs nicht zufrieden sind, wird dann durch einen Blick auf die folgenden Kommentare deutlich. „Wartet, das ist kein selbsterstellter Charakter? Das ist ein Design, das von einem Team eingefügt und genehmigt wurde?“, fragt ein User in seinem Kommentar. Und die einzige Antwort, die es darauf gibt, ist: Ja.

Ein anderer User fragt sich, wer diese Farbpalette für akzeptabel gehalten hat und beschreibt diese als „piss-gelb, schimmel-grün und wein-lila“ zusammen mit dem blauen Lippenstift ist das für den User wohl eine unakzeptable Kombination.

„Das sieht einfach wie der XCOM 2 Charakter-Ersteller auf Shuffle aus“

Beschrieben werden die Charakter-Designs in den Kommentaren, aber auch mit zufällig generierten NPCs. Ein anderer User schreibt in seinem Kommentar: „Das sieht einfach wie der XCO- 2-Charakter-Ersteller auf Shuffle aus“. Darauf bekommt er von vielen Usern Zustimmung. Unter anderem heißt es in einem Kommentar einfach: „Wir haben XCOM 2 zu Hause“.

Was sich die Entwickler tatsächlich hinter diese Designs gedacht haben, wissen sie vermutlich nur selbst. Viele Spieler vermuten, dass Sony einfach wolle, dass man später bessere Skins kauft. Ein User meint: „Nach den Trailern vermutend, wollen sie, dass die Charaktere mit ihrem Charme das Spiel verkaufen. Das werden sie nicht, wenn jeder wie ein zufällig generierter NPC aussieht“.

Wie schlecht die Designs dem Verkauf des Spiels tatsächlich tun, wird sich dann erst noch zeigen.