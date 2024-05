Guild Wars 2 zeigt im Teaser, dass auch Waffen sich weiter entwickeln können und Fans feiern es

Im Juni 2024 soll es mehr Infos zur neuen Erweiterung von Guild Wars 2 geben. Das kündigte jetzt ein Teaser an. Dieser zeigt aber auch ein Detail, das Spieler jetzt schon feiern.

Was zeigt der Teaser? Der Teaser gibt euch nur einen kleinen Einblick in die neue Erweiterung für Guild Wars 2. Zu sehen ist eine Spielfigur, die durchs Wasser taucht und nach ein paar kurzen Schwimmzügen wieder an Land geht.

Hier scheint der Teaser schon mal ein neues Gebiet anzukündigen, als die Kamera dann über ein Gebäude versteckt zwischen Klippen und Wasserfällen fährt. Kurz vorher nimmt die Figur den Speer, den sie auf dem Rücken trägt, kampfbereit in die Hand.

Welches Detail sorgt bei den Fans für Freude? Eben genau der Speer, den die Spielfigur dabeihat, sorgt bei den Fans für Freude. In den Kommentaren unter dem Teaser (via YouTube) sieht man vielfach die Frage nach „Land-Speeren“ und viele Spieler scheinen ihren Augen gar nicht trauen zu wollen.

„Ist das … ein Speer? Der das Wasser verlässt?“, fragt ein User in seinem Kommentar. Daraufhin fragt sich ein User, der selbst kein Guild Wars spielt, ob das wirklich so ein großes Ding sei. Und wenn man sich die restlichen Kommentare anschaut, dann lautet die Antwort ganz klar: Ja!

Von der Unterwasser-Waffe zum Land-Speer?

Bisher war der Speer lediglich eine Unterwasser-Waffe in Guild Wars 2. Für alle Spieler, die gerne mit dem Speer kämpfen, war das vermutlich ziemlich frustrierend. Jetzt scheint sich das aber zu ändern, wenn man dem Teaser Glauben schenken mag.

Ein User schreibt in seinem Kommentar, dass der Titel vom Teaser dann auch Sinn ergibt. Dieser lautet: „There’s something leaving the water …“ Auf Deutsch also: „Etwas verlässt das Wasser …“ Dass dieses „Etwas“ vermutlich nicht die Spielfigur, sondern wirklich der Speer sein soll, ist da auch recht wahrscheinlich.

Wann gibt es mehr Infos? Ob die Spieler mit ihrer Vermutung recht haben, wissen wir dann wohl erst, wenn es offizielle Informationen zur Erweiterung gibt. Diese sollen am 04. Juni 2024 veröffentlicht werden, wie der Teaser ebenfalls ankündigt. Guild Wars 2 schaffte es auch in unsere Liste der besten MMORPGs: Die 10 besten MMORPGs 2024 – Welches passt zu mir?