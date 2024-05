Spieler feiern einen neuen Meilenstein im MMORPG Star Citizen

Star Citizen ist ein ehrgeiziges MMORPG-Projekt, das einfach nicht fertig werden will. Die Crowdfunding-Finanzierung des Spiels erreichte jetzt einen neuen Meilenstein.

Welchen Meilenstein hat Star Citizen erreicht? Das Weltraum-MMORPG hat mittlerweile über 700 Millionen US-Dollar über Crowdfunding eingenommen, wie sich der offiziellen Website entnehmen lässt. Diesen Meilenstein knackte es weniger als ein Jahr nach Erreichen der Marke von 600 Millionen Dollar.

Laut den Entwicklern fließt das ganze Geld in die Entwicklung. Damit hat das Weltraum-MMORPG eigentlich gute Voraussetzungen, ein voller Erfolg zu werden. Nur eins fehlt zum Glück: ein Release-Datum.

Denn auch knapp 12 Jahre nach Beginn der Entwicklung befindet sich Star Citizen noch in der Alpha. Zuletzt erklärten die Entwickler: Der Release würde „am Horizont funkeln“.

Community unterteilt sich in verschiedene Lager

Was sagt die Community? Die leidgeprüfte Community von Star Citizen lässt sich von solchen Summen längst nicht mehr aus der Fassung bringen. Im Subreddit zu Star Citizen wird der Meilenstein in einem Thread mit knapp 600 Kommentaren diskutiert.

Ein Nutzer witzelt, seine Enkelkinder könnten das Spiel irgendwann in ihrem richtigen Raumschiff genießen, gleich nach dem Release von GTA 6. Ein anderer entgegnet, das sei schon etwas zu optimistisch – vielleicht nach der Deluxe Edition eines Remasters von GTA 5 (via Reddit).

Einige Spieler ärgern sich über den unfertigen Zustand: „700 Millionen Dollar und 12 Jahre Entwicklung und ich kann immer noch keine einfache Paketlieferung machen, ohne dass das Spiel in irgendeiner Weise abstürzt. Gut investiertes Geld“, beschwert sich einer (via Reddit), ein anderer ätzt: „700 Millionen und es ist immer noch ein unfertiges Durcheinander.“ (via Reddit)

Andere stehen jedoch hinter dem MMORPG und seinen Entwicklern. Ein Spieler erklärt: „Ich bin froh, dass sie diese Finanzierung bekommen haben. Sie machen das Spiel, das ich will. Danke, dass ihr sie unterstützt.“ (via Reddit)

Ein weiterer Spieler schlägt in eine ähnliche Kerbe: „[…] Wohl verdient! Viele der Leute, die sich beschweren, haben keine Ahnung von dem Ehrgeiz und der Größenordnung dieses Projekts, niemand sonst versucht, das zu tun, was CIG macht.“ (via Reddit)

Obwohl einige spotten oder Kritik äußern, steht die Community von Star Citizen offenbar immer noch hinter ihrem MMORPG und wünschen sich, dass es erfolgreich ist. Einige stecken sich jetzt das Ziel, die eine Milliarde auch noch vollzumachen.

Für Außenstehende ist diese Hingabe jedoch nur schwer nachzuvollziehen.

„Größter Betrug in der Geschichte“

Was sagt man außerhalb der Community? Ein Projekt der Größenordnung von Star Citizen erregt auch außerhalb der eigenen Spielerschaft Aufmerksamkeit. Im allgemeineren Games-Subreddit gibt es ebenfalls einen Thread mit fast 500 Kommentaren.

Unbeteiligte scheinen das MMORPG mit einer gewissen Faszination zu verfolgen: „Es ist so ein interessantes Phänomen: Backer wollen verzweifelt, dass es Erfolg hat und denken, sie müssten es jährlich unterstützen. Die Devs nehmen die ganzen Einnahmen als Anlass, den Umfang kontinuierlich zu erweitern und verspäten es damit immer mehr. Ein nicht endender Kreislauf.“ (via Reddit)

Einige können über Star Citizen nur noch den Kopf schütteln: „Das muss einer der erfolgreichsten Betrüge in der Geschichte sein, es ist wirklich verrückt, wie Leute es ihnen immer noch abkaufen.“ (via Reddit)

Das meiste Geld kommt bei Star Citizen über den Verkauf von virtuellen Schiffen rein. Für manche dieser Schiffe müssen Spieler richtig tief in die Tasche greifen. Das neue Schiff „Ironclad Assault“ verschafften sich einige Spieler jedoch überraschen günstig. In Star Citizen ist ein neues Schiff für 515 € so günstig, dass sie es schnell teurer machen