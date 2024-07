Der Entwickler von Star Citizen muss einem Mitarbeiter 32.000 Euro zahlen, weil er nicht im Homeoffice arbeiten durfte

Ein Mitarbeiter von CIG wollte aufgrund privater Gründe im Homeoffice arbeiten. CIG untersagte das jedoch. Nun musste der Entwickler eine Strafe von rund 32.000 Euro wegen Diskriminierung zahlen.

Ein britisches Arbeitsgericht hat CIG, die Firma hinter Star Citizen, dazu verurteilt, einem Mitarbeiter eine Entschädigung in Höhe von 27.000 £ (rund 32.000 Euro) zu zahlen. Konkret geht es um Diskriminierung am Arbeitsplatz.

CIG hatte seinem Mitarbeiter verboten, von zu Hause aus zu arbeiten, obwohl bei diesem Autismus diagnostiziert wurde. Das berichten etwa die englischsprachigen Kollegen von Massivlyop.com

CIG hat Behauptung, dass Mitarbeiter zu Hause schlecht arbeitet, nie untersucht

Der Kläger arbeitete zunächst in einem Büro in Wilmslow (Großbritannien), wechselte aber nach der COVID-19-Pandemie zu einem Heimarbeitsplatz. Denn laut eigener Aussage konnte er mit seinem Autismus im Homeoffice besser arbeiten als in einem großen Büro.

Nachdem CIG die Rückkehr ins Büro im neuen Gebäude des Unternehmens in Manchester angeordnet hatte, wollte der Mitarbeiter weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Das lehnte CIG jedoch ohne Diskussion ab.

Der Mitarbeiter wurde schließlich im Juli 2022 entlassen, nachdem er mehrfach versucht hatte, seine Wünsche zu erfüllen.

Was war das Problem laut Gericht? CIG hatte damit argumentiert, dass die Arbeitsleistung im Homeoffice deutlich schlechter als im Büro sei. Das britische Gericht erklärte jedoch, dass die Firma die angeblichen Leistungsprobleme nie richtig untersucht hatte, und stellte fest, dass die Kündigung des Mitarbeiters unverhältnismäßig und diskriminierend war. So erklärte das Gericht in seinem Beschluss:

Normale Leistungsmaßnahmen, wie z.B. Leistungsziele und regelmäßige Beurteilungsgespräche, hätten online durchgeführt werden können. Wir stellen fest, dass der Beklagte den Kläger wegen etwas, das sich aus seiner Behinderung ergibt, ungünstig behandelt hat.

Insgesamt muss CIG dem ehemaligen Mitarbeiter 27.000 britische Pfund zahlen: 14.000 £ für den Verdienstausfall und 12.000 £ Entschädigung für die Verletzung von Gefühlen.

Homeoffice in der Diskussion

Homeoffice in der Kritik: Regelmäßig argumentieren Firmen und Bosse damit, dass sich Homeoffice negativ auf die Arbeitsleistung auswirke. Denn einzelne Mitarbeiter würden deutlich schlechter arbeiten, wenn sie von Leistungsträgern nicht angespornt werden würden. Vor allem für große Teams sei das eine Belastung.

