Elon Musk kaufte hunderte AirTags von Apple, um seine Server überwachen zu können – Doch er übersah ein wichtiges Detail

Neue Serie auf Netflix zeigt den Mann, der Wrestler wie The Rock berühmt gemacht hat – Ist so spannend wie ein guter Thriller

Der deutsche YouTuber MegaLag hat ein interessantes Experiment gewagt. Er hat drei Pakete mit einem AirTag ausgestattet und wollte herausfinden, ob es seine Pakete wirklich bis nach Nordkorea schaffen. In einem zweiten Video ein knappes Jahr später hat er dann auch noch die Reaktion von DHL gezeigt: Ein deutscher YouTuber will Pakete nach Nordkorea schicken – Ein kleines Gadget zeigt ihm, wie DHL dabei trickst

Was hat das mit Elon Musk zu tun? Der bekannte Tech-Pionier Elon Musk wollte nach dem Kauf von Twitter die Server von einem Staat in einen anderen Staat verlegen lassen. Da die Hardware nicht gerade günstig ist und ein Transport über die Landesgrenzen hinweg auch nicht absolut sicher ist, kaufte er laut dem Magazin br.ign.com den gesamten Bestand von AirTags in einem Apple Store leer, um seine Server damit kontrollieren zu können.

Fan von Halo übertreibt es total: Arbeitet in seiner Garage 10 Jahre lang an einem Killer-Fahrzeug

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

