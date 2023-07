Ein Magier verliert sein wertvolles Gepäck, findet es dank eines Gadgets wieder, das ihr auf Amazon für 30 Euro bekommt

Ein Magier war auf Reisen und die Fluggesellschaft verschlampte sein Gepäck. Seine Sachen fand er zügig wieder, dank eines kleinen Gadgets, welches ihr auf Amazon für 30 Euro bekommt.

Der Magier Danny Orleans befand sich auf einem United Airlines Flug von Chicago nach Newark zu seiner nächsten Messe. Auf dem Weg musste er jedoch feststellen, dass die Fluggesellschaft seine Sachen verlegt hatte.

Dank eines Airtags, ein Gadget, welches ihr für rund 30 Euro auf Amazon bekommt, fand er seine Sachen schnell wieder. Das berichten unsere Kollegen von wccftech.com.

AirTag zeigt ihm, wo sein verlorenes Gepäck liegt.

Was ist das für ein Gadget? Der Besitzer hatte in seinem Gepräck einen sogenannten “AirTag” versteckt. Das ist ein Gadget, welches etwa so groß wie eine Münze ist. Diese Geräte können mit einem iPhone aktiviert und der “Find My”-App geortet werden. Die AirTags könnt ihr an Schlüsseln, Taschen oder anderen Sachen befestigen und wisst so recht schnell, wo ihr eure Sachen verlegt.

Wo waren seine Sachen? Der Magier nutzte diese Möglichkeit und prüfte mit der „Find My”-App auf seinem iPhone, wo sich sein Gepäck befand. Er musste feststellen, dass seine Tasche auf der Rollbahn lag. Denn dank AirTag konnte er die Position ausmachen. Er kehrte daher zum Flughafen zurück, um sein Equipment zu holen.

In einem nächsten Schritt informierte er dann das Bodenpersonal. Doch die Fluggesellschaft teilte mit, dass sein Gepäckstück innerhalb von fünf Arbeitstagen an sein Hotel geliefert werde. Das Ärgerliche an der Sache: Aufenthalt in Newark war nur drei Tage lang, seine Sachen hätten ihn daher verpasst. Außerdem brauchte der Zauberkünstler seine Tasche für die Messe. Er musste sich daher etwas anderes einfallen lassen.

Wie kam er an seine Sachen? Schließlich fuhr er zum Rollfeld und informierte einen in der Nähe befindlichen United-Mitarbeiter und fragte, ob dieser seine Tasche für ihn holen könne. Der Angestellte erklärte, dass er so etwas auf dem Flughafen noch nicht erlebt habe. Er hob die Tasche einfach auf und legte sie in den richtigen Kanal, damit sie bei der Gepäckausgabe ankam.

Die ganze Aktion kostete ihn 4 Stunden, am Ende hatte er seine Tasche jedoch wieder.

