10-jähriger Gamer macht Papa das schönste Geschenk in Monster Hunter Wilds, rührt ihn zu Tränen

Ein Fan und Spieler von Monster Hunter Wilds wurde von seinem 10-jährigen Sohn mit einer besonderen Errungenschaft überrascht, die ihn nicht stolzer machen könnte.

Mit welchem Geschenk wurde er überrascht? Der Spieler TheReallyBoringOne teilte mit der Community von Monster Hunter auf Reddit, dass er beim Nachhausekommen auf eine Notiz seines Sohnes gestoßen ist. In typisch kindlicher Schrift kann man in seinem beigelegten Foto erkennen, dass sein Sohn ihn dazu auffordert, das Papier umzudrehen.

Die Nachricht auf der Rückseite machte den Papa unglaublich stolz:

Ich habe heute drei Monster besiegt: Congalala, Balahara und das Doshaguma. Ich dachte, dass der Congalala ziemlich schwierig wird. Das war dann aber vor allem der Alpha-Doshaguma.

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Nachwuchsgamer wird immer besser

Wie reagierte der Vater auf diesen Erfolg seines Sohnes? Der Spieler schreibt, dass er sich bereits seit dem Tag der Geburt seines Sohnes darauf gefreut hat, seine Leidenschaften mit ihm teilen zu dürfen. Als er noch jünger war, hat er bereits das erste Mal in Monster Hunter: World probiert, den Pukei-Pukei zu bezwingen, doch das war dann doch noch eine Nummer zu groß.

Als er dann jedoch die Notiz mit dem Erfolg seines Sohnes sah, war der Papa dann jedoch umso stolzer, wie er auf Reddit erklärt: „Als ich das sah, kamen mir fast die Tränen. Ich bin stolz auf seine Leistung und seine Ausdauer und wollte das mit einigen Menschen teilen, die das vielleicht zu schätzen wissen.”

Hier könnt ihr die Notiz sehen:

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Was sagt die Community zu dem Moment? Die Community von Monster Hunter kann dieses Gefühl des Stolzes sehr nachvollziehen und freut sich für Vater und Sohn:

„Hey, das ist ja super! Bevor du dich versiehst, wird er Fatalis schon im Alleingang besiegen. Viel Erfolg bei der Jagd, kleiner Mann :)“, schreibt Efficient_Network_51.

„Diese Notiz würde ich mir einrahmen. Du musst sehr stolz sein“, findet SamFeuerstelle.

„Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß dabei. Ich wünschte, ich könnte die Welt von Monster Hunter noch einmal zum ersten Mal mit meiner Tochter erleben. Toll, jetzt bin ich traurig“, sagt Sir5ths.

Habt ihr selbst Kinder, die eure Gamingleidenschaften mit euch teilen oder bereits ähnliche Erinnerungen machen können? Ein anderer Vater spielt zwar nicht Monster Hunter, aber wartete jahrelang darauf, dass er seinem Sohn ein anderes Game beibringen konnte: Papa wartet 13 Jahre darauf, mit seinem Sohn WoW zu spielen – Als es so weit ist, wird der Junge sofort gebannt