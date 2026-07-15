Während Gaming fast überall teurer wird, reduziert Monster Hunter Wilds den Preis für immer

Während viele Anbieter im Gaming die Preise erhöhen, kündigt Capcom das Gegenteil an: Monster Hunter Wilds soll bald permanent günstiger werden. Der Grund dafür könnte allerdings im Spiel selbst liegen.

Was soll sich bei Monster Hunter Wilds genau ändern? Capcom hat in einem Post auf x.com angekündigt, dass ab dem 4. August, 2:00 Uhr MESZ, umfangreiche Änderungen am Preis und den verfügbaren Bundles von Monster Hunter Wilds vorgenommen werden.

Grund dafür sei, dass der Einstieg ins Spiel für neue und wiederkehrende Spieler erleichtert werden soll. Dabei soll vor allem das Grundspiel einer dauerhaften Preisreduktion unterzogen werden. Wie hoch genau diese ausfällt, wurde allerdings noch nicht bekanntgegeben.

Zusätzlich werden die derzeit vorhandenen Spieleditionen Deluxe und Premium-Deluxe sowie der Kosmetik-DLC-Pass gestrichen. Wer diese bereits besitzt, behält aber selbstverständlich alle erworbenen Inhalte. Stattdessen soll es 3 neue Bundles geben, die die erschienenen DLCs übersichtlicher verpacken sollen.

Die genauen Änderungen im Überblick Wie sich die Bundles genau verändern und was dann darin enthalten ist, seht ihr hier:

Neben der Entschlackung spielt aber vermutlich noch ein anderer Punkt eine entscheidende Rolle, denn Monster Hunter Wilds hatte es seit Release alles andere als leicht.

Video starten Monster Hunter Wilds zeigt im Trailer zu Ascendance ein neues Gebiet und neue Kreaturen Autoplay

Rettung für den kommenden DLC nach einem Kampf gegen die Reviews?

Was könnte noch ein Grund für die Anpassung sein? Seit dem Release am 28. Februar 2025 kämpft Monster Hunter Wilds mit mäßigen Reviews. Im Fokus stehen vor allem schlechte Performance und der Mangel an spannendem Content. Vergangenes Jahr im Juni stürzten die Reviews auf Steam dann auf „größtenteils negativ“ ab und bis heute konnte sich Monster Hunter Wilds durch vorgenommene Updates und Fixes lediglich auf ein „Ausgeglichen“ mit rund 48 % positiven Stimmen bei 324.539 Rezensionen kämpfen (Stand: 15. Juli 2026, 11:00 Uhr). Die erhoffte Rettung brachten die Updates also bislang nicht.

User Toxic Soap spricht in seiner negativen Review zusätzlich einen Punkt an, der ebenfalls ein Grund für die Anpassungen sein könnte oder diesen Kritikpunkt mindestens beeinflussen wird:

Mir gefällt dieses Spiel. Die Kämpfe laufen flüssig, die Grafik ist schön, und in meinen über 15 Stunden Spielzeit hatte ich keinerlei Probleme mit der Stabilität oder Abstürzen (siehe meine Systemdaten).



Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mit Sicherheit sagen, dass dies KEIN 70-Dollar-Spiel ist, solange „World“ und „Rise“ erhältlich sind. Beide bieten MEHR Inhalt und kosten WENIGER. So weit fortgeschritten im Spiel mangelt es diesem Titel deutlich an Monstervielfalt. Und die Zahlen belegen das – dies ist die kleinste Startauswahl seit 3U.



„Ascension“ müsste die meisten Monster aller DLCs/Erweiterungen aller Zeiten hinzufügen, um auch nur annähernd an die Anzahl heranzukommen, die „MH World“ derzeit bietet, und selbst dann würden noch etwa 30 im Vergleich zu „Rise“ und „GU“ fehlen. Toxic Soap via Steam

Zum einen könnte ein günstigerer Preis die Hürde senken, sich das Spiel trotz seiner Probleme und Kritiken zu kaufen und Spaß daran zu finden, zum anderen könnten dadurch auch neue Fans für die Erweiterung „Ascendance“ gewonnen werden, die im Jahr 2027 erscheinen soll.

Wie findet die Community die Anpassung? Auf Reddit findet die Ankündigung seitens Capcom zwar Anklang, doch es dringen auch Zweifel durch, ob das die erhoffte Rettung für das Action-RPG bringen wird. Viele sind nach wie vor der Meinung, dass Monster Hunter World und Rise deutlich mehr Spaß machen, auch wenn viele sich nicht genau erklären können, warum.

Manche sehen die vielen „Verbesserungen an der Zugänglichkeit“ als ein Problem, da sie aus ihrer Sicht den Zauber und die Herausforderungen nehmen, die die Vorgänger umgeben haben. Etliche nennen das Mount als Beispiel, das einen einfach zum gesuchten Ziel bringt und man die Karten gar nicht erst wirklich kennenlernen muss. Zusätzlich fühle sich das Monsterjagen in Wilds nicht wirklich nach einer Jagd an, sondern nach bloßem Abschließen der immerselben Kämpfe.

Die Community hofft, dass mit der Erweiterung genau solche Punkte angegangen werden und das Spiel für sie wieder spannender wird.

Spielt ihr noch Monster Hunter Wilds oder seid ihr weitergezogen? Was müsste sich für euch ändern, damit ihr wieder oder sogar zum ersten Mal reinschaut? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Im Jahr 2027 soll die große Erweiterung „Ascendance“ für Monster Hunter Wilds erscheinen. Die entführt euch in neue Gebiete und bringt neue und alte Monster mit sich. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes ist schon jetzt sicher, dass er zurückkehren wird, wenn es soweit ist: Monster Hunter Wilds kündigt neue Mega-Erweiterung mit altem Bekannten an, holt mich dank fliegender Map zurück