Monster Hunter Wilds: Multiplayer und Koop – So könnt ihr mit euren Freunden spielen

Am 28. Februar 2025 erscheint Monster Hunter Wilds für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam. In diesem Artikel fasst euch MeinMMO zusammen, was bisher zum Koop-Multiplayer bekannt ist.

Crossplay in Monster Hunter Wilds: Wer ab dem 28. Februar 2025 mit seinen Freunden auf Monsterjagd gehen möchte, kann das tun, und zwar erstmals auch auf verschiedenen Plattformen. Monster Hunter Wilds wird nämlich Crossplay unterstützen, sodass es für das gemeinsame Abenteuer egal ist, ob ihr oder eure Freunde auf PC, Xbox oder PlayStation zocken möchtet.

Beachtet:

Crossplay könnt ihr in den Optionen aktivieren oder deaktivieren.

Wenn ihr mit euren Freunden eine sogenannte Link Party formen möchtet, müssen alle Spieler der Gruppe dieselbe Crossplay-Einstellung gesetzt haben.

Über die Gruppensuche für Quests lassen sich die Plattformeinstellungen zeitweise direkt im Spiel anpassen, wenn ihr Crossplay aktiviert habt.

Im Folgenden verrät euch MeinMMO, was ihr sonst noch zum Multiplayer in Monster Hunter Wilds wissen müsst.

Wie funktioniert die Lobby für Multiplayer?

Wenn ihr am Multiplayer von Monster Hunter Wilds teilnehmen möchtet, besucht ihr eine sogenannte Lobby, in der ihr andere Interessierte trefft, mit denen ihr euch vernetzen könnt. Jede Lobby kann dabei bis zu 100 Spieler aufnehmen. Ihr könnt euch der aktuell populärsten Lobby zuteilen lassen oder eine Lobby-Suche starten, nach Parametern wie Skill-Level, Sprache oder Spielstil.

Mit wie vielen Spielern kann ich zocken? Von besonderen Inhalten wie dem Schlachtzugs-ähnlichen „World’s Kulve Taroth Belagerungsevent“ abgesehen, zieht ihr immer nur mit bis zu drei anderen Jägern auf die Monsterhatz. Falls ihr keine Lust auf Zufallsbekanntschaften habt, könnt ihr natürlich auch ein befreundetes Trio mitnehmen. Hier kommt die bereits erwähnte „Link Party“ ins Spiel.

Wo finde ich die Lobby-ID? Über die Lobby-ID können Spieler gezielt nach einer Lobby suchen. Die Lobby-ID findet ihr in der Spielerliste, auf der rechten Seite, unter Lobby ID.

Wie gleichen wir Quests in der Lobby ab? Sobald ihr euch mit euren Freunden in derselben Lobby befindet, könnt ihr gemeinsam an Quests teilnehmen. Wann immer Freunde eine Quest posten, könnt ihr sie im Quest-Counter oder im Gespräch mit Alma suchen. Wählt Lobby-Mitglieder-Quests und sucht nach der veröffentlichten Quest des Freundes.

Mit bis zu drei Freunden könnt ihr in Monster Hunter Wilds auf Monsterjagd gehen.

Link Party – So spielt ihr mit Freunden

Normalerweise können nur Spieler aus eurer aktuellen Lobby an eurer gerade aktiven Quest teilnehmen. Die Ausnahme bilden Spieler, die mit euch eine „Link Party“ aus vier Helden formen. Die dürfen sich auch in einer anderen Lobby befinden.

„Link Partys“ unterscheiden sich von den Ad-hoc-Gruppen, die ihr normalerweise für Quests in einer Lobby zusammenstellen würdet:

Die bis zu vier Spieler einer „Link Party“ bleiben nach der Rückkehr von einer Quest zusammen, was es einfacher macht, aufeinanderfolgende Quests gemeinsam zu erledigen.

Es ist einfach, wieder mit verbundenen Mitgliedern zusammenzukommen, wenn ihr euch entscheidet, vorübergehend getrennte Wege zu gehen.

Wenn ein Mitglied eine Quest beginnt, werden die anderen Mitglieder automatisch benachrichtigt und erhalten die Möglichkeit, sich anzuschließen.

Ihr habt Zugang zu einem speziellen, nur für Mitglieder zugänglichen Link-Party- und Voice-Chat.

Mit einem sogenannten „Environment Link“ könnt ihr andere Mitglieder in eure Umgebung einladen, um sie gemeinsam zu erkunden.

Eine „Link Party“ bildet ihr über Start Menu > Communication > Link Party > Invite to Link Party. Dort wird euch eine Liste von Spielern aus eurer aktuellen Lobby angezeigt, aber auch Quest-Mitglieder sowie Spieler, mit denen ihr bereits um die Häuser gezogen seid. Ihr könnt aber natürlich auch Spieler von eurer Freundesliste einladen.

Feuert eine SOS Flare in den Himmel, wenn ihr Hilfe benötigt.

SOS Flare – das müsst ihr wissen

Sobald ihr eine Quest gestartet habt, könnt ihr eine SOS-Fackel benutzen, um andere Spieler um Hilfe zu bitten. Geht dafür ins Startmenü > Missionen & Quests > SOS-Fackel, um Hilfe zu rufen und das Monster mit bis zu vier Jägern zu bekämpfen.

Wenn ihr eine SOS-Fackel benutzt, können Spieler von überall aus antworten, auch wenn sie sich nicht in der gleichen Lobby befinden. In den Einstellungen des Quest-Counters könnt ihr euren Kommentar zur Mitgliederwerbung anpassen und anderen Spielern mitteilen, welche Art von Jägern und welchen Spielstil ihr sucht.

Wenn nach dem Einsatz einer SOS-Fackel eine bestimmte Zeit verstreicht und nicht genügend menschliche Spieler geantwortet haben, kommen stattdessen Unterstützungsjäger zur Rettung. Das geschieht aber nur, wenn ihr die Multiplayer-Einstellungen des Quest-Counters auf „Andere Spieler & Unterstützungsjäger“ oder „Nur Unterstützungsjäger“ eingestellt habt.

Benötige ich PlayStation Plus oder Xbox Game Pass?

Wenn ihr auf den Konsolen am Online-Multiplayer teilnehmen möchtet, benötigt ihr zwingend die jeweiligen Mitgliedschaften:

PlayStation Plus auf PlayStation 5

Xbox Game Pass Core auf Xbox Series X|S

Gibt es lokalen Multiplayer?

Lokaler Multiplayer ist für Monster Hunter Wilds leider nicht möglich. Einen lokalen Mehrspielermodus gab es beispielsweise in den PSP-Spielen von Monster Hunter sowie in der Switch-Version von Monster Hunter Rise.

Aufgrund der großen Spielerzahl in den Lobbys gab es kurzzeitig die Sorge, dass sich Monster Hunter Wilds zu einem MMO Light entwickeln könnte. Das ist aber nicht der Fall. Alle Infos dazu: Monster Hunter Wilds verspricht 100 Spieler in einer Lobby im Multiplayer – Aber was heißt das?