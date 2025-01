Monster Hunter Wilds kündigt nächste Open Beta an und lange müsst ihr nicht warten

Sehnsüchtig warten Fans seit der ersten Beta zu Monster Hunter Wilds auf eine neue Möglichkeit, den heiß erwarteten neuen Titel noch einmal vorab zu spielen. Nun wurde endlich eine zweite offene Beta angekündigt, die ihr schon bald antreten könnt.

Wann findet die Beta statt? Die zweite Open Beta wird in zwei Phasen stattfinden:

Die erste findet vom 07. Februar 2025, 4:00 Uhr bis zum 10. Februar, 3:59 Uhr statt

Die zweite Phase beginnt am 14. Februar und endet am 17. Februar, 3:59 Uhr

Teilnehmen könnt ihr auf allen verfügbaren Plattformen, also PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Crossplay wird möglich sein, sodass ihr auch mit Freunden auf anderen Plattformen spielen könnt.

Diese Inhalte erwarten euch in der Beta

Was könnt ihr in der Beta spielen? Teil der Beta werden alle Inhalte sein, die ihr bereits in der ersten Beta im November 2024 spielen konntet. Diese Inhalte können auch nahtlos fortgesetzt werden.

Gibt es neue Inhalte? Ja, zusätzlich könnt ihr euch dem aus bisherigen Titeln bekannten Monster Gypceros stellen. Weitere Inhalte werden zeitnah bekanntgegeben. Wir aktualisieren den Beitrag deshalb laufend.

Welche Teilnahmeboni gibt es? Auch die Teilnahmeboni könnt ihr euch für das vollwertige Spiel wieder sichern. Diese bestehen aus einem dekorativen Ingame-Anhänger mit einem knuffigen Palico und einem Objekt-Bonuspaket mit folgenden Inhalten:

Rohes Fleisch x10

Schockfalle x3

Fallgrubenfalle x3

Betäubungsbombe x10

Große Fassbombe x3

Rüstungskugel x5

Blitzkapsel x10

Große Dungkapsel x10

Beachtet, dass ihr diese Boni nur einmal erhalten könnt. Habt ihr also bereits an der ersten Beta teilgenommen, könnt ihr die Items kein weiteres Mal erhalten. Ebenso müsst ihr die Beta auf derselben Plattform spielen, auf der ihr auch die Vollversion habt.

Die erste Beta war ein riesiger Erfolg. Dabei konntet ihr allerdings einige Dinge leicht verpassen. Wir haben 10 verstecke Dinge für euch aufbereitet, nach denen ihr also in der kommenden Beta die Augen aufhalten solltet: Monster Hunter Wilds: 10 versteckte Features, die ihr in der Beta leicht verpassen konntet