Ein Gegner in Monster Hunter Wilds macht euch erst fertig und verhöhnt euch dann noch auf eine empörende Art

Die zweite Beta zu Monster Hunter Wilds steht in den Startlöchern. Mit dabei ist dieses Mal auch ein Monster, das Fans bereits aus früheren Teilen kennen. Und das hat es nicht nur faustdick hinter den Ohren, sondern ärgert euch dieses Mal sogar gezielt.

Um welches Monster geht es? In der zweiten Beta von Monster Hunter Wilds könnt ihr euch zusätzlich zu den Inhalten der ersten Beta auf die Jagd nach zwei weiteren Biestern machen. Eines davon ist ein alter Bekannter aus den Vorgängern: der freche Gypceros.

Gypceros war bereits Teil des ersten Monster Hunters und seither in 9 weiteren Titel vertreten. In Monster Hunter Wilds kehrt er ebenfalls zurück. Fans der Reihe sind alarmiert und schwören sich schon jetzt, nicht wieder auf ihn hereinzufallen.

Hier seht ihr den neusten Trailer, der das neue Gebiet Eissplitterklippen und einen weiteren Altbekannten zeigt:

Der frechste der Frechen

Wofür ist Gypceros bekannt? Gypceros ist ein besonders hinterlistiges Monster, das seine Jäger nur allzu gern ärgert. Er hat eine Art Gummihaut, die ihn vor Donnerschaden schützt und stumpfen Schaden abprallen lässt. Seine Schwanzspitze ist hart und verdickt, sodass er sie gern als Keule verwendet. Ebenso ist sein Schwanz flexibel, sodass er ihn verlängern und wie eine Peitsche verwenden kann.

Gypceros täuscht auch gern einmal vor, im Flug das Gebiet zu verlassen, bevor er auf halbem Weg wieder umdreht und zurückfliegt. Ist er sehr angeschlagen, stellt er sich tot, um seine Jäger zu täuschen. Fangen diese dann an, sich ihm zu nähern oder sogar Stücke aus ihm zu schneiden, setzt er zu einem mächtigen Überraschungsangriff an.

Seine nervigste Fähigkeit ist allerdings seinem Kopfkamm geschuldet. Den kann er gegen seinen Schnabel klatschen, was Funken erzeugt und seine Jäger blenden kann. Dadurch werden sie für einige Zeit bewegungsunfähig. Sind seine Opfer erst einmal betäubt, kann er sie mit seinem Schnabel vergiften.

In Monster Hunter Wilds verhöhnt Gypceros euch sogar mit einem neuen Move, bevor er euch mit seiner Keulenpeitsche verprügelt. Das Monster blendet euch erst, um dann vor euch zu twerken und sich selbst dafür zu feiern. Das Video mit den neuen Animationen kommt bei den Fans gut an. Ihr könnt es euch via x.com anschauen.

„Sind wir auf eine Demütigung auf diesem Level vorbereitet?“

Wie kommt das bei der Community an? Auf Reddit finden sich bereits einige Threads (via Reddit) darüber, dass Fans sich schon jetzt wappnen, wieder von Gypceros verspottet zu werden. Insbesondere die neue Animation sorgt für Aufsehen, da sie den Charakter und die Mechaniken des Monsters besonders gut widerspiegeln. Für die Fans gehört er definitiv zu den frechsten und lustigsten Monstern der Reihe und führte in seiner Geschichte bereits zu allerhand Memes.

Die Spieler sind sich einig, dass sie nicht wieder auf ihn hereinfallen wollen und feiern die neue Animation:

AntonGrimm schreibt in seinem Thread via Reddit: „Sind wir auf eine Demütigung auf diesem Level vorbereitet?“

creativeguy66v3 erzählt via Reddit: „Von einem Monster emoted zu werden ist wirklich verrückt. Ich kann das Spiel kaum erwarten.“

@That1RagingBat schreibt unter das offizielle Video via x.com: „Wer das getwittert hat, braucht eine Gehaltserhöhung“

@ConnorPhip1871 kommentiert ebenfalls via x.com: „Ja, füge es und Congalala in einer Quest zusammen.“

Wer jetzt gehyped ist, sich Gypceros selbst zu stellen, kann das ab dem 07. Februar 2025 in der ersten Phase der zweiten Beta tun. Ab dem 14. Februar wird es dann noch eine zweite Phase geben. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr hier in unserer Übersicht: Monster Hunter Wilds kündigt 2. Open Beta an: Alle wichtigen Infos zum Preload, Start und Inhalt