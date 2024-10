Open Beta zu Monster Hunter Wilds startet auf PS5, Xbox und Steam – Alle Daten und Inhalte im Überblick

Neue Serie auf Netflix zeigt den Mann, der Wrestler wie The Rock berühmt gemacht hat – Ist so spannend wie ein guter Thriller

Sowohl der Chatacabra als auch der Doshaguma sind zwei Monster, die schon länger für das Spiel bestätigt sind. Alle weiteren Monster, die in Monster Hunter Wilds vorkommen, findet ihr in der Übersicht von MeinMMO: Monster Hunter Wilds: Alle Monster in der Liste, die derzeit bekannt sind

Gibt es eine Belohnung fürs Testen? Solltet ihr an der offenen Beta teilnehmen, könnt ihr ein Pendant und ein Gegenstandspaket erhalten. Damit könnt ihr eure Waffen und euer Saikrii in der Vollversion des Spiels verzieren, wenn ihr sie ab dem 28. Februar 2025 herunterladet.

Wird der Spielfortschritt übertragen? Der Spielfortschritt wird leider nicht in die Vollversion übertragen. Nur der erstellte Charakter und der Palico werden in Monster Hunter Wilds übernommen.

Bei der Doshaguma-Jagd geht es dem titelgebenden Monster als Alpha-Version an den Kragen. Er führt die Herde an und kann im Multiplayer-Modus angegangen werden. Alternativ können bis zu drei NPCs die menschlichen Jäger ersetzen, falls sich nicht genug Online-Spieler finden sollten.

Der erstellte Charakter und der Palico können in die Vollversion des Spiels übertragen werden. Die Story befindet sich direkt am Anfang des Spiels und beinhaltet die Jagd auf Chatacabra. Für Neueinsteiger gibt es zudem ein Tutorial, das euch die Grundlagen beibringt.

Was sind die Inhalte? Spieler können sich auf mehrere Inhalte freuen, die sie in der offenen Beta ausprobieren können. Dazu zählen die folgenden drei Hauptpunkte:

Im neuen Trailer von Monster Hunter Wilds könnt ihr sehen, was euch in der Beta erwartet:

