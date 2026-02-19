Monster Hunter Wilds: Drachenstoff-Schal – So bekommt ihr das wehende Ausrüstungsteil

In Monster Hunter Wilds gibt es ein Ausrüstungsteil, das euch zum verwegensten Helden aller Zeiten macht: den wehenden Drachenstoff-Schal α. Was ihr für ihn braucht und wie ihr ihn bekommt, erfahrt ihr hier.

Wo bekommt man den Schal? Damit ihr den Schal euer eigen nennen und ihn als Dekorrüstung für euer perfektes Outfit benutzen könnt, müsst ihr die Eventquest „Außer Rand und Band“ abschließen und genügend Material sammeln.

Die Quest ist seit dem 18. Februar 2026 permanent im Spiel enthalten, ihr könnt sie also abschließen, wann immer ihr wollt. Folgende Voraussetzungen und Aufgaben müsst ihr erfüllen:

Mindestens Jägerrang 21 erreicht haben

Ihr müsst die Ruinen von Wyveria besuchen können

Während der Quest einen Wächter-Fulgur-Anjanath erjagen

Ob ihr ihn fangt oder erlegt, liegt ganz bei euch. Auch ob ihr die Quest im Online- oder Offlinemodus spielt, ist euch überlassen – beides ist möglich.

Schließt ihr die Quest ab, erhaltet ihr das Material „Drachenstoff-Schal“. Davon braucht ihr genau 4 Stück, um das Teil herzustellen. Was ihr sonst noch braucht und wie ihr schnell an die Materialien kommt, erklären wir euch im folgenden Absatz.

Mit diesen Tipps schnell zum coolsten Schal von Monster Hunter Wilds

Was braucht man für den Schal? Glücklicherweise kann es schon reichen, die Eventquest „Außer Rand und Band“ ein paar Mal abzuschließen. Um den Schal bei Gemma in der Schmiede herzustellen, braucht ihr:

4 × Drachenstoff-Schal Bekommt ihr nur in genau dieser Eventquest

3 x Wächter-Fulgur-Anjanath-Nasenbein+ Könnt ihr erhalten, wenn ihr einen W.-Fulgur-Anjanath im Hochrang besiegt

2 x Wächterblut Könnt ihr von allen Wächter-Monstern erhalten

5 x Robuster Wächterknochen Könnt ihr mit etwas Glück von Wächter-Monstern erhalten



Alle Materialien könnt ihr auch in der Eventquest selbst bekommen, da der Wächter-Fulgur-Anjanath alle benötigten Sachen liefern kann, wenn ihr etwas Glück habt.

Wie kommt man möglichst mit wenig Aufwand an die Materialien? Am einfachsten erhöht ihr eure Lootchance, indem ihr die passende Mahlzeit einnehmt, die euch den Buff „Glücksmahlzeit“ beschert. Dieser bewirkt, dass man am Ende einer Jagd mehr Materialien erhält. Dadurch erhaltet ihr auch direkt mehr von seltenen Materialien, für die ihr etwas Glück braucht.

Solche Mahlzeiten könnt ihr entweder selbst zusammenstellen, in Kunafa zu euch nehmen oder gegen Gutscheine in der Großen Stätte eintauschen.

Tretet dann laufenden Quests bei und helft anderen Jägern dabei, die Quest abzuschließen, um Zeit zu sparen. So solltet ihr schnell an euren Schal kommen. Diese Taktik lohnt sich auch für alle anderen Materialien, die ihr farmen wollt.

Mit dem finalen Update in Monster Hunter Wilds am 18. Februar 2026 ist die Eventquest permanent ins Spiel gezogen und bleibt dauerhaft spielbar. Das Update brachte aber auch noch einige weitere Neuerungen mit sich und nahm sich das Jubiläum zum Anlass, ausgiebig zu feiern: Das finale Update von Monster Hunter Wilds lockt Jäger zurück ins Spiel, bringt neue ungewöhnliche Waffe