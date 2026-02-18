Das finale Update von Monster Hunter Wilds lockt Jäger zurück ins Spiel, bringt neue ungewöhnliche Waffe

Das finale Update von Monster Hunter Wilds lockt Jäger zurück ins Spiel, bringt neue ungewöhnliche Waffe

Knapp 1 Jahr ist es her, dass Monster Hunter Wilds erschienen ist. Jetzt veröffentlichte Capcom ein finales großes Update für das Spiel. Es gibt nicht nur neue Quests und härtere Varianten bekannter Monster, auch ein ziemlich spezielles Schwert findet seinen Weg ins Spiel.

Was ist das für ein Patch? Zur Feier des einjährigen Jubiläums veröffentlicht Capcom noch ein finales Update für Monster Hunter Wilds, abseits von der sich in Entwicklung befindenden Erweiterung. Das neue Update kommt nicht nur mit neuen Quests, sondern mit deutlich stärkeren Monstern.

Wie zu jedem neuen Title-Update bemerkt man bei SteamDB einen Aufschwung an Spielern, auch wenn der Peak von 78.000 Spielern nicht ganz so hoch ist, wie bei den letzten Updates (im Dezember lag der Peak bei 123.000). Das kann sich in den nächsten Tagen aber noch einmal ändern.

Eines der größten Highlights ist aber ein neues Schwert. Das wurde nicht nur von einem Fan designt, es hat auch interessante Werte und Fähigkeiten.

Schickes Schwert mit seltsamen Effekt

Warum ist das Schwert so besonders? Mit dem neuen Update kommt das Großschwert Scherbenseele ins Spiel. Das Schwert wurde vom Spieler Nolan Lu designt, der einen Wettbewerb gewonnen hat. Das sieht nicht nur schick aus, beim Aufladen hat es eine eigene Animation, beim Einschlag sogar einen Scherben-Effekt.

Der ist aber nicht nur visueller Natur. Das Schwert hat den einzigartigen Skill Shattering Reflection. Wenn ihr eure Großschwert-Attacke aufladet, löst ihr beim Einschlag AoE-Schaden aus, nicht nur den Schnitt an sich. Diese Fähigkeit hat keinen Cooldown (Quelle: game8.co).

Die Waffe hat in ihrer Rarität 8-Version auch eine fast gänzlich weiße Schärfleiste. Das bedeutet, es dauert ziemlich lange, bis ihr sie mit einem Wetzstein schärfen müsst.

Leider hat die Waffe auch 2 Nachteile: Zum einen hat sie einen geringeren Basis-Schaden als andere gute Großschwerter, zum anderen hat sie kein Element. Damit wird die Waffe wohl eher Nische bleiben. Immerhin könnt ihr sie als Dekowaffe nutzen. Beachtet nur hierbei, dass der visuelle Effekt wohl dann nicht wirkt (Quelle: Reddit).

Um die Waffe zu erhalten, müsst ihr die Materialien aus der Eventquest Traum eines jeden Jägers farmen.

Die härtesten Quests, denen ihr euch stellen könnt

Was kommt zusätzlich zum Schwert ins Spiel? Falls ihr euren Skill mal so richtig testen wollt, gibt es mit dem kampfgehärteten Arkveld eine erste 10-Sterne-Quest im Spiel. Für die gibt’s nicht nur eine neue schicke Rüstung, sondern auch Amulette, die ihr in Talimsane verwandeln könnt.

Zusätzlich dazu sollen auch alle anderen Spitzenprädatoren eine 10-Sterne-Variante in ihrer kampfgehärteten Form bekommen. Es gibt also einige neue Quests, die euch an die Grenzen bringen sollen.

Falls ihr euch schon auf Monster Hunter Stories 3 freut, gibt es eine Kooperation im Spiel, die euch eine besondere Rüstung für euren Palico gibt. Ansonsten gibts noch:

  • Einen neuen Anhänger, der auch von einem Wettbewerbsgewinner stammt
  • Neue Nebenmission, um die Rüstung von Nadia zu erhalten
  • Das Fest der Eintracht ermöglicht euch, saisonale Items zu erhalten, die ihr verpasst habt
  • Weitere Event-Quests
  • Einen kostenlosen Bearbeitungsgutschein für euren Charakter und euren Palico

Wie ihr seht, ist das finale Update wohl eine hervorragende Möglichkeit, in Monster Hunter Wilds zurückzukehren. Lange müsst ihr auf ein neues Spiel im Franchise auch nicht mehr warten. Schon im März geht der RPG-Ableger weiter: Schon nach 17 Stunden ist Monster Hunter Stories 3 eine der besten Alternativen zu Pokémon, die man 2026 spielen kann

Quelle(n): monsterhunter.com, info.monsterhunter.com, game8.co
Monster Hunter Wilds Titel title

Monster Hunter Wilds präsentiert neue Roadmap bis März 2026, bringt neue Quests für die sich der Wiedereinstieg lohnt

Monster Hunter Wilds Performance Patch Community Reaktion

Ein Jahr nach Release läuft Monster Hunter Wilds endlich flüssig, Fans jubeln: „Sie haben es geschafft!"

Capcom will die Performance von Monster Hunter Wilds verbessern, äußert sich jedoch nicht zum DLC-Bug

Weil Capcom die Performance von Monster Hunter Wilds nicht in den Griff bekommt, droht ein Spieler, das Problem selbst zu lösen

