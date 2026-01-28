Monster Hunter Wilds erlöst PC-Spieler ein Jahr nach Release von ihren Qualen: „Zeit, meine negative Review zu aktualisieren“

CommunityNewsTech
3 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
Monster Hunter Wilds erlöst PC-Spieler ein Jahr nach Release von ihren Qualen: „Zeit, meine negative Review zu aktualisieren“

Monster Hunter Wilds hat einen neuen Patch erhalten, der die Performance auf dem PC wohl deutlich verbessert. Die Community zeigt sich jedenfalls sehr angetan davon, den Titel rund ein Jahr nach Release endlich flüssig spielen zu können.

Was ist das für ein Patch? Viele Spieler hatten bislang Performance-Probleme mit der PC-Version von Monster Hunter Wilds. Capcom hatte kürzlich einen Patch angekündigt, der sich dieser Angelegenheit annehmen soll – jetzt ist er am 28. Januar 2026 veröffentlicht worden. Zuvor machte ein kurioser Bug die Runde, der die Performance verbesserte, je mehr DLCs man besitzt.

Das neue Update, das rund 2 GB Speicherplatz einnimmt (mit optionalen, hochauflösenden Texturen sind es 31 GB), kommt mit einer Reihe an Performance-Verbesserungen daher. Unter anderem wurden die CPU/CPU-Prozesse der Steam-Version verbessert, neue Grafikoptionen hinzugefügt und ein CPU-Reiter integriert, der die Rechenlast beeinflusst.

Außerdem behebt der Patch einzelne Fehler und Bugs. Die genauen Patch-Notes lest ihr auf der Steam-Seite des Spiels.

Für die Community ist das Update ein wichtiger Schritt, denn so manch ein Spieler kann Monster Hunter Wilds erst jetzt so richtig genießen – ein Jahr nach Release.

Monster Hunter Wilds zeigt TU4 mit erstem Drachenältesten und Winterfest
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Monster Hunter Wilds erlöst PC-Spieler ein Jahr nach Release von ihren Qualen: „Zeit, meine negative Review zu aktualisieren“ Monster Hunter Wilds ist seit 8 Monaten auf Steam, aber die Spieler schimpfen: Das größte Problem hat Capcom immer noch nicht gelöst Chef von Final Fantasy XIV weiß, dass ihr immer weniger Zeit zum Spielen habt, möchte euch trotzdem ein Erfolgserlebnis geben Der Chefentwickler von Final Fantasy 14 verrät im Interview, wie es zur Kollaboration mit Monster Hunter Wilds kam Final Fantasy XIV zwingt mich aktuell zu etwas, das ich seit fast 10 Jahren nicht mehr musste: Ich muss mein Spielverhalten ändern Seit Monaten wird Monster Hunter Wilds von Spielern kritisiert, doch das neue Event lässt sie alles vergessen Monster Hunter Wilds behebt endlich einen großen Kritikpunkt, der euch unter Zeitdruck gesetzt hat Capcom gibt endlich zu, dass Monster Hunter Wilds mies auf dem PC läuft, hat gute und schlechte Nachrichten Spieler finden das Endgame von Monster Hunter Wilds so langweilig, dass sie sich wieder World installieren Spieler erledigt härtesten Gegner in Monster Hunter Wilds, indem er sich fast selbst zerstört – Das ist sein Build Mit der neuen Eventquest in Monster Hunter Wilds werdet ihr zum Anime-Helden – vielen Fans ist das aber nicht genug Monster Hunter Wilds rät Spielern bei einer Art Quest das Spiel sofort zu beenden – Fans fürchten um ihre Accounts

„Sie haben es geschafft!“

Wie ist die Stimmung in der Community? Der Patch wurde bereits ausgiebig getestet und die ersten Reaktionen der Spieler sind überwiegend positiv.

Die verbesserte Performance habe laut dem X-User Tsuki deutlichen Einfluss auf den Spielspaß:

Nachdem ich es zum Laufen gebracht habe, läuft dieses Spiel wie geschmiert. Es ist beeindruckend, wie viel mehr Spaß dieses Spiel machen kann, wenn es tatsächlich mit anständiger Grafik läuft. Meine Grafik ist auf „Hoch” eingestellt und zum ersten Mal überhaupt waren es während der gesamten Jagd konstant 60 bis 70 Bilder pro Sekunde!

SIE HABEN ES GESCHAFFT!

Dieser euphorischen Einschätzung folgen auch andere Spieler auf x.com:

  • „Die Leistung hat sich insgesamt deutlich verbessert. Vor dem Patch konnte ich nur mit hoher Grafikqualität (+ hochauflösenden Texturen) und Frame Gen spielen, und selbst dann kam es zu starken Rucklern bei größeren Kämpfen oder Interaktionen und zu kleineren Rucklern während des normalen Spielverlaufs“, urteilt der Cain.
  • „Ich spiele Wilds auf einem Laptop, der mit neueren Releases Probleme hat. Dieses Update wirkt wirklich Wunder. Ich muss zwar immer noch Frame Gen verwenden, aber selbst damit hatte ich zuvor nie konstante 60 FPS, sondern ehrlich gesagt nur etwa 40 FPS. Das Spiel sieht immer noch gut aus und läuft besser als zuvor“, schließt sich Rick an.
  • „Ich kann bestätigen, dass es viel flüssiger läuft, sodass ich auf einer Mittelklasse-Laptop-GPU keine Frame-Generierung mehr benötige“, berichtet Aliferous.

Die Tatsache, dass das Spielerlebnis nun deutlich angenehmer verläuft, lässt den User ResponsibleRub469 auf Reddit zu einem klaren Fazit kommen: „Es ist endlich an der Zeit, meine negative Review zu aktualisieren!“ Die Bewertungen auf Steam bewegten sich zuletzt bei nur 55 % positiven Stimmen (Ausgeglichen) im Vergleich zur Gesamtwertung von 75 % (Größtenteils positiv) seit Release.

Die Tatsache, dass PC-Spieler nun fast ein Jahr warten mussten, bis das Spiel endlich vernünftig läuft, sorgt aber auch für Spott. So schreibt Junjou Laina am 28.01.2026 auf x.com: „Ich möchte Capcom dazu gratulieren, dass sie Monster Hunter Wilds ENDLICH für den PC veröffentlicht haben!“

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Mit Update 4 geht Monster Hunter Wilds das größte Problem an und holt endlich wieder über 100.000 Spieler ins Game
von Ody
Mehr zum Thema
Monster Hunter Wilds: Roadmap für Title Update 4 & kommende Inhalte
von Christos Tsogos
Mehr zum Thema
Monster Hunter Wilds: Megawattschnecke finden und fangen
von Alexander Mehrwald

Gibt es auch Kritik? Neben viel Lob mischen sich auch kritische Stimmen in die Diskussion ein. Der X-User L33Dz findet die Gratulationen überzogen und bemängelt die weiterhin verschwommene Darstellung. Und bei einzelnen Usern scheint es weiterhin zu Framerate-Einbrüchen zu kommen.

Insgesamt ist die Stimmung hinsichtlich der PC-Performance aber deutlich positiver geworden. Habt ihr den Patch bereits ausprobiert und eine Verbesserung der Leistung wahrgenommen? Schreibt uns eure Erfahrungen damit gerne in die Kommentare. Vor dem Einschreiten von Capcom sah sich die Community selbst dazu genötigt: Weil Capcom die Performance von Monster Hunter Wilds nicht in den Griff bekommt, droht ein Spieler, das Problem selbst zu lösen

Quelle(n): gamesradar.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Capcom will die Performance von Monster Hunter Wilds verbessern, äußert sich jedoch nicht zum DLC-Bug

Weil Capcom die Performance von Monster Hunter Wilds nicht in den Griff bekommt, droht ein Spieler, das Problem selbst zu lösen

Spieler will das Problem der Performance in Monster Hunter Wilds gelöst haben und meint: Ihr müsst mehr DLCs kaufen

Offizielles Artwork zu Monster Hunter Rise, das einen Magnamalo zeigt

8-Jähriger erzählt seinem Vater stolz von seinem Erfolg in Monster Hunter, der bedankt sich bei der Community

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx