Wenn ihr Monster Hunter Wilds ruckelfrei spielen wollt, braucht ihr alle DLCs – Entwickler planen einen Patch für nächste Woche

Einer der merkwürdigsten Bugs wurde vor Kurzem in Monster Hunter Wilds gefunden. Durch ihn habt ihr an bestimmten Orten eine bessere Performance, solltet ihr mehr DLCs besitzen. Der Entwickler plant für nächste Woche einen Patch, um diese Probleme hoffentlich zu beheben.

Was genau passiert bei dem Bug? Der Reddit-User de_Tylmarande teilte eine Entdeckung mit den Spielern und stellte fest, dass er bessere Performance habe, je mehr DLCs er besitzt. Seine Theorie befestigte er mit weiteren Tests.

Durch diesen Bug kommt es zu deutlichen FPS-Einbrüchen in den Hubs, also den Orten, an denen viele Spieler gleichzeitig sind und mehrere NPCs für verschiedene Aktionen verfügbar sind. Außerhalb der Hubs sollen die FPS-Einbrüche wenig spürbar sein.

Was sagen Experten dazu? Auch Digital Foundry, die Experten rund um die Analyse von Videospielen auf Youtube sind, haben sich dem Thema angenommen. Sie fanden heraus, dass der Bug auftreten würde, sobald der Spieler mit einem NPC in einem Hub spricht, der die DLCs über Steam verkauft. Danach werde permanent geprüft, ob und welche DLCs der Spieler besitzt.

In seinem Reddit-Beitrag gab der User ein Update und schreibt, dass Capcom sich bei ihm gemeldet habe und den Bug fixen wolle.

Capcom plant einen Patch nur für Steam

Was ist das für ein Patch? Bereits im Dezember 2025 hat Capcom eine kleine Roadmap für das Title Update 4 angekündigt. Das erste Update wurde im selben Monat veröffentlicht und konnte die Performance bereits verbessern. Jetzt kommt am 28. Januar 2026 der nächste Patch von Title Update 4 und ist speziell für die Steam-Version (x.com).

Capcom schreibt Folgendes: „Dieser Patch wird Optimierungen für Steam-spezifische Prozesse sowie Optionen enthalten, um die Verarbeitungslast zu reduzieren. Außerdem werden die Presets überprüft.“

Ob es sich bei diesen Optimierungen um den DLC-Bug handelt, ist nicht von Capcom bestätigt. Weiter schreibt der Entwickler, dass am 18. Februar ein zusätzlicher Patch für alle Plattformen kommen wird, der die Performance noch weiter verbessern soll.

Spieler fordern Capcom auf, den Bug anzusprechen: Der X-User Natura denkt, der Bug werde mit diesem Patch gefixt und schreibt: „Oh Gott, also ist dieses DLC-Bug-Ding wirklich real“. Andere User weisen ihn darauf hin, dass der Patch für Januar bereits im Dezember 2025 angekündigt wurde, also bevor der Reddit-User den DLC-Bug entdeckte.

Viele weitere Nutzer fordern unter dem X-Post, dass Capcom endlich den Elefanten im Raum ansprechen und ein offizielles Statement zu dem Thema veröffentlichen solle.

Mit dem Title Update 4 sind wieder einige neue Inhalte zu Monster Hunter Wilds gekommen. Unter anderem gibt es jetzt das Monster Gogmazios, ein Drachenältester aus Monster Hunter 4 Ultimate. Wo ihr das neue und alle anderen Monster findet, erfahrt ihr hier: Monster Hunter Wilds: Alle Monster mit Schwächen, Location und Beute in der Liste inklusive TU4

Quelle(n): x.com
