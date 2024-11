Monster Hunter Wilds: Alle Monster in der Liste, die derzeit bekannt sind

Schon jetzt sind für Monster Hunter Wilds einige Monster bekannt, die ihr zum Release jagen werdet. Welche das sind und was ihr über sie wissen solltet, erfahrt ihr hier in unserer Liste.

Update, 11. November: Wir haben unsere Monster-Liste um drei folgende Exemplare ergänzt:



– Die Schwarze Flamme

– Rompopolo

– Ajarakan

Wie funktioniert die Liste? Hier findet ihr alle Monster, die es in Monster Hunter Wilds geben wird. Der Release ist für das Jahr 2025 geplant, deshalb können wir noch keine Kampf-Infos wie Schwächen oder mögliche Belohnungen nennen. Wir werden euch aber dennoch alle Infos zu den Monstern auflisten, die Capcom geteilt hat.

Wir teilen unsere Liste in „Große Monster“ und „Kleine Monster“ auf. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Monstern springen:

Große Monster in Monster Hunter Wilds

Das sind die Bosse in den verschiedenen Gebieten. Sie lassen sich nur mit einer Strategie besiegen.

Arkveld

Arkveld

Typ: Unbekannt vermutlich Flugwyvern (galt als ausgestorben)

Unbekannt vermutlich Flugwyvern (galt als ausgestorben) Lebensraum: Unbekannt

Was ist das für ein Monster? Der Arkveld galt in der Kommission als ausgestorben, doch neue Sichtungen zufolge existiert das Monster noch. Das Monster besitzt einzigartige, kettenartige Flügelfortsätze, mit denen er sich wahrscheinlich fortbewegen kann. Viel ist jedoch zu Arkveld nicht bekannt.

Quematrice

Quematrice

Typ: Kampfwyvern

Kampfwyvern Lebensraum: Windebene

Was ist das für ein Monster? Das Quematrice verstreut eine brennbare Substanz auf dem Schlachtfeld und zündet dieses mit seinem langen Schwanz an, wenn es sein muss. Die Kampfwyvern ist auf zwei Beinen unterwegs und kann auf der Windebene zufällig entdeckt werden, wenn es sich mit anderen Fleischfressern um Aas streitet.

Rey Dau

Rey Dau

Typ: Flugwyvern

Flugwyvern Lebensraum: Windebene

Was ist das für ein Monster? Der Rey Dau ist eine gefährliche Flugwyvern. Er hat die Fähigkeit, Elektrizität zu beherrschen und kann so Blitze auf Jäger schleudern. Passend zu seinem Element, wird er meist nur während eines Sturms gesichtet. Er kann fliegen und mit seinen Flügeln attackieren.

Chatacabra

Chatacabra

Typ: Amphibienart

Amphibienart Lebensraum: Windebene

Was ist das für ein Monster? Der Chatacabra ist eine große Amphibienart, die mithilfe ihres Speichels Steine an ihre Vordergliedmaßen befestigen kann, um härter zuzuschlagen. Angriffe könnt ihr also von der langen Zunge und seinen Fäusten erwarten.

Balahara

Balahara

Typ: Leviathan

Leviathan Lebensraum: Windebene

Was ist das für ein Monster? Der Balahara schlängelt sich durch die Wüsten der Windebene und kann so seinen Feinden unter dem Sand auflauern. Er ist flink und kann seine Beute in Treibsandfallen locken. Fernangriffe kennt er auch, denn er spuckt eine teerartige Substanz auf seine Feinde.

Doshaguma

Doshaguma

Typ: Reißzahn-Bestie

Reißzahn-Bestie Lebensraum: Windebene

Was ist das für ein Monster? Der Doshaguma ist eine Reißzahnbestie und ähnelt stark einem Mix aus einem Löwen und einem Pavian. Dieses Monster bewohnt große Reviere auf der Windebene und ist in Gruppen unterwegs. Unterschätzt ihn nicht durch sein Aussehen, er ist sehr aggressiv und greift mit vollem Körpereinsatz an.

Rathalos

Rathalos

Typ: Flugwyvern

Flugwyvern Lebensraum: Windebene

Was ist das für ein Monster? Rathalos ist eine Flugwyvern, die schon in älteren Ablegern der „Monster Hunter“-Reihe Auftritte hatte. Das Monster kann fliegen, Feuer speien und besitzt giftige Klauen. Es ist sehr aggressiv und sollte deshalb mit einer guten Taktik angegriffen werden.

Uth Duna

Uth Duna

Typ: Leviathan

Leviathan Lebensraum: Karminwald

Was ist das für ein Monster? Bei Uth Duna handelt es sich um einen Leviathan, der als Spitzenprädator im Karminwald gilt. Das Wesen nutzt Feuchtigkeit und seine eigenen Körperflüssigkeiten, um einen schützenden Schleier um sich herum zu bilden. Der Uth Duna lässt sich nicht leicht finden und wird meist in wasserreichen Umgebungen und während der Regenflut gesichtet.

Lala Barina

Lala Barina

Typ: Temnoceran

Temnoceran Lebensraum: Karminwald

Was ist das für ein Monster? Das Lala Barina ist eine Art der Temnoceran, ein Insekt mit spinnenähnlichen Merkmalen. Das Monster besitzt einen sonderbaren Brustkorb, den er wie eine Blume entfalten kann, um Sporen auszusenden. Ihr könnt Angriffe von den Gliedmaßen erwarten und vom Stachel, der sich am Hinterteil befindet.

Die Schwarze Flamme

Die Schwarze Flamme

Typ: Unbekannt

Unbekannt Lebensraum: Ölquellbecken

Was ist das für ein Monster? Es ist noch wenig über die Schwarze Flamme bekannt. Das Oktopus-Wesen lebt jedoch im Lebensraum der Ölquellbecken.

Rompopolo

Rompopolo

Typ: Kampfwyvern

Kampfwyvern Lebensraum: Ölquellbecken

Was ist das für ein Monster? Der Rompopolo wohnt im Ölquellbecken, lässt sich jedoch eher in Gebieten finden, in denen es Ölschlamm gibt. Diese Kampfwyvern versprüht mit seiner Zungenspitze Gift. Wenn das nicht reicht, so presst er seinen Schwanz in den Boden, um mit seinen Drüsen Gift auszustoßen und für Eruptionen zu sorgen.

Ajarakan

Ajarakan

Typ: Reißzahn-Bestie

Reißzahn-Bestie Lebensraum: Ölquellbecken

Was ist das für ein Monster? Der Ajarakan erinnert an einen Affen mit stacheligem Rücken. Mit seinen Klauen kann er diesen kratzen, um einen Effekt hervorzurufen, der einem Schmelzofen ähnelt.

Kleine Monster in Monster Hunter Wilds

Hierbei handelt es sich um kleinere Monster, die ohne große Taktiken gejagt werden können.

Seikret

Euer Seikret bringt euch überall hin

Lebensraum: Unbekannt

Was ist das für ein Monster? Der Seikret stellt euer treues Reittier dar. Das Monster ist flink auf den Beinen, kann aber auch seine Flügel ausbreiten, damit ihr nicht abstürzt. Ob man auch Seikret jagen kann ist nicht bekannt.

Apceros

Ein ähnliches Monster wie Apceros

Lebensraum: Windebene

Was ist das für ein Monster? Apceros oder eine Unterart von ihnen mit kleineren Panzern bewegen sich durch den Trailer auf der Windebene. Sie sind in großen Herden anzutreffen und besitzen eine Art mit Zacken und eine ohne.

Noios

Noios kann man in der Nähe der Baumkrone fliegen sehen

Lebensraum: Windebene

Was ist das für ein Monster? Noios oder eine Unterart der Flug-Monster ist ebenfalls in einem Trailer zu Monster Hunter Wilds im Himmel zu entdecken.

„Böcke und Krokodile“

Die beiden Arten ähneln stark an Böcke und Krokodile

Lebensraum: Windebene

Was sind das für Monster? Es handelt sich dabei um neue Monster, die man so noch nicht gesehen hat. Sie ähneln stark den Böcken und Krokodilen aus der realen Welt.

„Raptoren“

Die Monster die den Raptoren ähneln

Lebensraum: Windebene

Was sind das für Monster? Es handelt sich hierbei um Monster, die den Raptoren ähneln. Im Trailer greifen sie sogar in einer Gruppe einen Chatacabra und wollen diesen zerfleischen.

Das waren derzeit alle bekannten Monster für Monster Hunter Wilds. Beachtet, dass wir diese Liste im Laufe der Zeit vervollständigen und mit weiteren Infos wie Belohnungen und Schwächen ergänzen werden. Sucht ihr eine Liste zu den bekannten Waffen von Monster Hunter Wilds, haben wir genau das richtige für euch: Monster Hunter Wilds: Alle 14 Waffen im Überblick