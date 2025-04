Monster Hunter Wilds bringt Blütentanz Festival, schenkt euch exklusive Belohnungen, für die ihr sonst eher zahlen müsst

In Monster Hunter Wilds zieht das erste saisonale Festival ein. Damit kommen nicht nur spezielle Event-Quests ins Spiel, sondern ihr könnt auch exklusive Belohnungen erhalten, für die ihr sonst häufig eher zahlen müsst.

Was ist das für ein Festival? Ab dem 23. April 2025 startet das Fest der Eintracht: Blütentanz in Monster Hunter Wilds und verwandelt die Große Stätte in ein Meer aus Kirschblüten. Angelehnt an das japanische Kirschblütenfest, könnt ihr dann an festlichen Aktivitäten teilnehmen.

Zusätzlich kehren alle Event-Quests zurück, sodass ihr euch die Belohnungen noch einmal erspielen könnt. Ein Highlight dürften allerdings die exklusiven Belohnungen sein, die ihr durch das Fest erhalten könnt, denn einige von ihnen sind Items, die man sonst eher im Shop vermuten würde – und ihr bekommt sie sogar ganz einfach.

Das Event läuft bis zum 07. Mai 2025. Welche Belohnungen euch erwarten und was ihr beim Event erleben könnt, erfahrt ihr hier.

Den Trailer zum Frühlingsevent seht ihr hier:

Exklusive Belohnungen – auch für euer Reittier und eure Camps

Was für Belohnungen hält das Event bereit? Das Highlight dürften die besonderen Belohnungen sein, die euch ganz einfach geschenkt werden. Ihr müsst also nichts weiter tun, als euch während des Events einzuloggen und euren Anmeldebonus abzurufen.

Dadurch erhaltet ihr dann folgende Gegenstände:

Saikrii-Rüstung

Anhänger

Gesten

Hintergrundmusik

Feldlagerausstattungsoptionen

Feldlageranpassungen

Hintergrund fürs Jägerprofil

Pose fürs Jägerprofil

Namensplakette fürs Jägerprofil

Titel fürs Jägerprofil

Gerade die Saikrii-Rüstung dürfte viele Fans freuen, da sie sich deutlich von den im Spiel erspielbaren abhebt und so noch einmal mehr Individualisierung zulässt. Solche Inhalte sind häufig eher im Shop für Echtgeld zu finden oder müssen erspielt werden. So könnt ihr euch einfach über das Geschenk freuen.

Ebenso werdet ihr Herstellungsmaterialien durch Aktivitäten sammeln können, wodurch ihr euch folgende Ausrüstung für euch und euren Palico herstellen könnt:

Zusätzlich kehren fast alle vergangenen Event-Quests zurück und ziehen mit zwei festival-exklusiven Event-Quests ein. Bei „Töchter der Carabosse“ könnt ihr Material erspielen, mit dem ihr ebenfalls Rüstungen für euch und euren Palico ergattern könnt, die an Schmetterlinge erinnern:

In der Quest „Das wirkt bei mir nicht!“ könnt ihr euch exklusive Kopfbedeckungen und Brillen verdienen – darunter auch eine rosa-getönte Rundbrille für Alma.

Ansonsten erwarten euch exklusive Mahlzeiten in der Kantine der Großen Stätte, die ihr durch besondere Gutscheine einnehmen könnt, die ihr als Anmeldebonus erhaltet. Ebenso erhaltet ihr täglich 2 Superglück-Gutscheine statt einem, und Rabatte über den gesamten Festivalzeitraum im Versorgungslager.

Trotz der tollen kostenlosen Belohnungen wird es auch einen DLC im Shop geben, der euch noch einmal ein paar mehr zum Event passende Items beschert. Darunter auch ein exklusives Outfit für Alma und eine weitere von Drachen inspirierte Rüstung für euren Saikrii.

Während des Fests kehren auch sämtliche bereits vergangene Event-Quests zurück, sodass ihr Belohnungen, die ihr bisher verpasst habt, nachholen könnt. Welche das genau sind und was euch dabei erwartet, lest ihr hier: Monster Hunter Wilds Event Quests & Herausforderungen: Diese Aufgaben und Belohnungen sind gerade aktiv