Monster Hunter: Die 10 coolsten Flaggschiff-Monster im Power Ranking – Die Nummer eins könntet ihr endlich bald wieder treffen

Die Veröffentlichung von Monster Hunter Wilds ist in greifbarer Nähe. Mit Arkveld wird neben einem Haufen weiterer Monster auch ein neues Flaggschiff-Monster einziehen. Wir haben das zum Anlass genommen, uns die bisherigen Giganten noch einmal anzuschauen und uns gefragt: Welches von ihnen war eigentlich bisher am coolsten?

Was sind Flaggschiff-Monster in Monster Hunter? Flaggschiff-Monster sind eine Art „Boss-Monster“, also besonders starke Gegner, die das Aushängeschild eines jeden Spiels von Monster Hunter darstellen. Sie prägen das Artwork sowie die Geschichte des jeweiligen Teils.

Diese Monster stehen für das Hauptthema des Spiels und stellen eine besondere Herausforderung als eine Art „Endboss“ für Spieler dar. Das wohl bekannteste Flaggschiff-Monster ist Rathalos, der als Hauptmonster für den allerersten Teil von Monster Hunter diente.

Die Monster tauchen in abgeschwächter oder abgewandelter Form in anderen Spielen wieder auf, was ihnen eine Art Kultstatus verleiht und vielen von ihnen einen Haufen Fans einbringt.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteur Alexander Schürlein hat zusammengerechnet über 1.000 Stunden als Monsterjäger auf dem Buckel. Dabei hat er über die Jahre etliche Titel auf den verschiedenen Konsolen mitgenommen und zieht am liebsten mit den Doppelklingen los zur Jagd.

Für mein persönliches Power Ranking habe ich noch einmal in Erinnerungen geschwelgt, um die Frage zu beantworten, welches von ihnen eigentlich das coolste ist und welche ich am liebsten in Monster Hunter Wilds wiedersehen würde.

Schreibt gern in die Kommentare, ob ihr meine Meinung am Ende teilt oder ob euer Ranking ganz anders aussehen würde.

Platz 10 – Brachydios

Brachydios

Den Anfang macht Brachydios auf meinem persönlichen Platz 10. Er ist das Flaggschiff-Monster von Monster Hunter 3 Ultimate, auch wenn der azurne Rathalos auf dem internationalen Cover des Spiels zu sehen ist, während er das japanische Originalcover ziert.

Brachydios ist ein Kampfwyvern, der schon durch sein cooles Design einfach auffällt: Seine stummeligen Vorderbeine und sein abgerundetes, stumpfes Horn sind mit grünem Schleim überzogen, welcher auch erstmal den Statusangriff „Schleim“ mit sich brachte. Laut Jägernotizen besteht der grüne Glibber aus einem einzigartigen Schleimpilz, der durch den Speichel des Wyverns explosiv wird.

Schlägt er mit seinem Kopf oder seinen Stummeln auf den Boden, entstehen dort Pfützen, die sich verfärben, bevor sie nach einigen Sekunden explodieren. Der Schleim kann auch an Jägern hängen bleiben und dort nach gewisser Zeit explodieren, sofern der jeweilige Jäger nichts dagegen unternimmt. Wird Brachydios wütend, kommt ihm besser nicht in die Quere, denn dann explodiert sein Schleim ohne zeitliche Verzögerung.

Platz 9 – Tigrex

Tigrex

Tigrex ist ein Flugwyvern, der auf den ersten Blick aussieht wie ein T-Rex mit Flügeln. Entdeckt er jedoch seine Jäger, stürzt er sich mit roher Gewalt auf allen Vieren auf sie. Er ist das Flaggschiff-Monster von Monster Hunter Freedom 2 und ist für sein ohrenbetäubendes Brüllen bekannt.

Obwohl er Flügel besitzt, sieht man ihn selten fliegen. Seinen Namen hat er seiner Färbung zu verdanken, die ihn mit auffälligen Streifen verziert. Er beeindruckt seine Jäger mit roher Kraft und hoher Geschwindigkeit, die er vor allem seinen kräftigen Vorderbeinen zu verdanken hat.

Er besitzt mehrere Lungen, die ihm sein markantes Gebrüll verleihen. Damit schüchtert er seine Gegner ein, um sie dann, wenn sie in Schockstarre sind, zu Fall zu bringen.

Platz 8 – Zinogre

Zinogre

Zinogre ist das Flaggschiff-Monster von Monster Hunter Portable 3rd und ein Reißzahnwyvern. Er ist dem Element Donner zugeordnet und beschwört Donnerkäfer, deren elektrische Fähigkeiten er aussaugt wie ein Schwamm. Damit lädt er seine elektrische Kraft auf und sein Rücken sowie seine Krallen beginnen zu leuchten.

Je höher seine elektrische Ladung ist, desto schneller bewegt er sich und teilt auch mehr Schaden aus. Seine Aufladung hat jeweils zwei Stufen, die sich auch unterbrechen lassen, wenn die Jäger ihm nur ordentlich genug zusetzen. Dafür bleibt ihnen allerdings nicht viel Zeit.