Spieler weiß angeblich, wie ihr das größte Problem von Monster Hunter Wilds behebt – Seine Lösung: Ihr müsst mehr Geld ausgeben

Monster Hunter Wilds hat seit seinem Release noch immer mit dem größten Problem zu kämpfen: der Performance. Jetzt hat ein Spieler angeblich eine Lösung für das Problem gefunden, was euch allerdings einiges kosten könnte.

Wie sieht die Lösung der schlechten Performance des Spielers aus? Der Reddit-User de_Tylmarande hat einen Beitrag über eine merkwürdige Entdeckung verfasst. Als er Monster Hunter Wilds auf dem Account seines Freundes spielte, fiel ihm auf, dass er deutlich mehr FPS hatte als mit seinem eigenen Steam-Account.

Er stellte fest, dass sein Freund jedes der 190 DLCs besaß und der User selbst nur das Grundspiel. de_Tylmarande schreibt in seinem Beitrag, Monster Hunter Wilds mache einen aggressiven Check, ob ihr die verschiedenen DLCs besitzt oder nicht. Daraus folgt, dass er mit seinem Account, auf dem kein DLC gekauft wurde, eine deutlich schlechtere Performance gehabt haben soll als mit dem Account seines Freundes.

Mehr DLCs = bessere Performance

Wie fand der User das heraus? Mit einer selbsterstellten Mod, um dem Spiel vorzugaukeln, er habe alle DLCs gekauft, bestätigte er seine Theorie. Er fand heraus, dass es erhebliche FPS-Verbesserungen gäbe, sobald er mehr DLCs „besaß“.

In seinem Test spielte er das Intro und verglich die FPS in einem der zentralen Hubs, einem Ort, an dem viele Spieler zusammenkommen. Mit seiner RTX 3070 sollen die FPS von Monster Hunter Wilds in einem Hub bis auf 20-25 sinken. Mit allen DLCs habe er mehr als 80 FPS.

In einem Kommentar schreibt der Reddit-User, dass er bereits den fünften PC benutzt, um seine Theorie weiter zu testen, und die Ergebnisse jedes Mal positiv seien.

Was macht der User mit diesen Ergebnissen? de_Tylmarande schreibt, dass er seine Ergebnisse an Capcom, den Entwickler von Monster Hunter Wilds, geschickt habe. Bereits in der Vergangenheit fand er einen Bug im Spiel Dragons Dogma 2 und schickte Capcom seine Tests zu. Später wurde der Bug laut ihm entfernt.

Am 18. Februar 2026 soll schon das nächste Update für Monster Hunter Wilds erscheinen. Dort werdet ihr gegen den kampfgehärteten Arkveld kämpfen können, sowie eine Kollaboration mit Monster Hunter 3: Twisted Reflection erleben. Zusätzlich soll es diverse Verbesserungen geben. Mehr dazu findet ihr hier: Monster Hunter Wilds: Roadmap für Title Update 4 & kommende Inhalte