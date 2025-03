Monster Hunter Wilds: Gibt es eine Roadmap?

Das waren derzeit alle Infos bezüglich einer Roadmap zu Monster Hunter Wilds. Wir gehen davon aus, dass Capcom in den kommenden Wochen mehr Infos offenbaren könnte. Sollte das der Fall sein, werden wir unseren Artikel mit neuen Infos ausstatten. Bis dahin könnt ihr euch gerne hier über Monster Hunter Wilds informieren: Monster Hunter Wilds: Guide zum Endgame – Ziele und was euch erwartet

Genauere Infos bezüglich kommender Inhalte gibt es bislang nicht. Auch, wann ein DLC, sollte einer in Planung sein, erscheinen könnte, ist nicht bekannt. Meist war es jedoch so, dass Capcom ein Jahr lang seine Spieler mit kostenlosen Updates bei Laune gehalten hat, bis ein großer DLC für neuen Content sorgte. Bis dahin wurden stets neue Monster freigelassen, damit Jäger auch was Neues zu jagen haben.

Was ist bekannt? Im Frühling 2025 soll das erste Title-Update erscheinen und mit ihm neue Event-Quests, das Monster Mizutsune und ein neuer Social Space, in dem ihr mit euren Freunden chillen könnt – alles kostenlos . Im Sommer soll dann das zweite Title-Update erscheinen und mit ihm ein weiteres Monster sowie neue Event-Quests die kostenlose Items sowie Materialien versprechen.

Gibt es eine Roadmap? Nicht direkt. Capcom hat schon die ersten kostenlosen Events ankündigt, in denen ihr kosmetische Inhalte und Ressourcen verdienen könnt – mehr dazu könnt ihr in unserer Event-Übersicht erfahren, die wir stets aktuell halten .

Auch Monster Hunter Wilds soll über mehrere Wochen und Monate mit neuen Inhalten versorgt werden. Viele Fans fragen deshalb nach einer Roadmap, doch gibt es eine und wenn ja, was könnte euch erwarten? Wir zeigen euch, was derzeit bekannt ist.

