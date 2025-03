Es entwickelt sich stets weiter und somit könnt ihr in den kommenden Wochen und Monaten auch mit neuen Inhalten und Features rechnen, die Capcom nach und nach hinterher schiebt. Mehr zu Monster Hunter Wilds findet ihr hier: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Verwechselt aber Monster Hunter Wilds nicht mit einem Spiel, das seinen gesamten Inhalt sofort präsentiert. Es ist ein Spiel, in dem ihr euch ab und an einloggt, Events abschließt, mit euren Kollegen jagt und die Zeit genießt.

Wie schon in den Vorgängern von Monster Hunter befindet sich das Spiel fortlaufend in Entwicklung. Das heißt, es werden oft kostenlose Events und Items ins Spiel gebracht, die ihr euch dann verdienen könnt. Zudem ist es sehr wahrscheinlich, dass ein DLC für Wilds erscheinen könnte, das nochmal viel Content nachschiebt.

Habt ihr das geschafft, beginnt das wahre Endgame in Monster Hunter Wilds. Wer jetzt krasse und neue Aktivitäten erwartet, sowie Modi, den müssen wir enttäuschen. Das Endgame sieht anders aus im Vergleich zu anderen Spielen. Wir zeigen euch jetzt, was euch wirklich erwartet.

