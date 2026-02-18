Monster Hunter Wilds: Feuerfest – Alles zu Belohnungen, Quests und Zeitraum

Monster Hunter Wilds: Feuerfest – Alles zu Belohnungen, Quests und Zeitraum

In Monster Hunter Wilds zieht das zweite saisonale Festival „Fest der Eintracht: Feuerfest“ (engl. Flamefete) ein. Damit kommen nicht nur spezielle Event-Quests ins Spiel, ihr könnt auch exklusive Belohnungen erhalten, für die ihr sonst häufig eher zahlen müsst.

Was ist das für ein Festival? Vom 23. April 2025 – 06. August 2025 gab es das Fest der Eintracht: Blütentanz in Monster Hunter Wilds und verwandelte die Große Stätte in ein sommerliches Ambiente mit feuriger Hitze und Strandklamotten.

Zusätzlich kehrte ein Großteil aller bisherigen Event-Quests zurück, sodass ihr euch die Belohnungen noch einmal erspielen könnt. Ein Highlight waren die exklusiven Belohnungen, die ihr durch das Fest erhalten konntet. Denn einige von ihnen waren Items, die man sonst eher im Shop vermuten würde – und ihr bekamt sie sogar ganz einfach.

Nun kehrt das Event im Rahmen des Jubiläums zeitweise zurück und ihr könnt es im folgenden Zeitraum erneut erleben und euch die Belohnungen sichern:

  • 25. Februar 2025 – 04. März 2025

Welche Belohnungen euch erwarten und was ihr beim Event erleben könnt, erfahrt ihr hier.

Update vom 19. Februar 2026: Im Rahmen des Jubiläums kehrt das Feuerfest zeitweise zurück. Wir haben den Beitrag daher für euch aktualisiert.
Fest der Eintracht: Feuerfest – Trailer zeigt sommerliches Event in Monster Hunter Wilds
Exklusive Belohnungen – auch für euer Reittier und eure Camps

Was für Belohnungen hält das Event bereit? Das Highlight dürften die besonderen Belohnungen sein, die euch ganz einfach geschenkt werden. Ihr müsst also nichts weiter tun, als euch während des Events einzuloggen und euren Anmeldebonus abzurufen. Danach findet ihr die Items jeweils an den Orten, an denen ihr sie nutzen könnt. Ihr bekommt keine weitere Nachricht dafür.

Dadurch erhaltet ihr dann folgende Gegenstände:

  • Saikrii-Dekoration
  • Anhänger
  • Gesten
  • Hintergrundmusik
  • Feldlagerausstattungsoptionen
  • Feldlageranpassungen
  • Hintergrund fürs Jägerprofil
  • Pose fürs Jägerprofil
  • Namensplakette fürs Jägerprofil
  • Titel fürs Jägerprofil

Gerade die Saikrii-Rüstung dürfte viele Fans freuen, da sie sich deutlich von den im Spiel enthaltenen abhebt und so noch einmal mehr Individualisierung zulässt. Solche Inhalte sind häufig eher im Shop für Echtgeld zu finden oder müssen erspielt werden. So könnt ihr euch einfach über das Geschenk freuen.

Ebenso werdet ihr Herstellungsmaterialien durch Aktivitäten sammeln können, wodurch ihr euch folgende Ausrüstung für euch und euren Palico herstellen könnt:

Um Festivaltickets zu erhalten, die ihr dafür braucht, müsst ihr verschiedene tägliche Beutezüge absolvieren.

Sommerliche Event-Quests mit passenden Outfits

Welche Event-Quests gibt es? Zusätzlich kehren fast alle vergangenen Event-Quests zurück und ziehen mit zwei festival-exklusiven Event-Quests ein. Bei „Zwei lästige Giftspucker“ könnt ihr beispielsweise Material für schicke Badeanzüge im Lagiacrus-Style und ein Hawaii-Hemd mit Strohhut für euren Palico erspielen:

Bei der exklusiven Quest „Ui, das müffelt“ hingegen erhaltet ihr Material für eine Gewehrlanze, die aussieht wie ein gigantischer Maiskolben. Ja, ein Maiskolben. Zusätzlich könnt ihr dabei Material bekommen, dass ihr einsetzen könnt, um für euch und Alma sommerliche Brillen zu erspielen.

Was für Aktivitäten gibt es sonst noch? Ansonsten erwarten euch exklusive Mahlzeiten in der Kantine der Großen Stätte, die ihr durch besondere Gutscheine einnehmen könnt, die ihr als Anmeldebonus erhaltet. Ebenso erhaltet ihr täglich 2 Superglück-Gutscheine statt einem, und Rabatte über den gesamten Festivalzeitraum im Versorgungslager.

Zusätzlich steht euch während des Eventzeitraums Fabius als auswählbarer Hilfsjäger zur Verfügung und unterstützt euch auf euren Jagden.

Trotz der tollen kostenlosen Belohnungen wird es auch einen DLC im Shop geben, der euch noch einmal mehr zum Event passende Items beschert. Darunter auch exklusive Outfits für Alma, Erik und Gemma sowie eine weitere feurige Rüstung für euren Saikrii.

Während des Fests kehren auch sämtliche, bereits vergangene Event-Quests zurück, sodass ihr Belohnungen, die ihr bisher verpasst habt, nachholen könnt. Welche das genau sind und was euch dabei erwartet, lest ihr hier: Monster Hunter Wilds Event Quests & Herausforderungen: Diese Aufgaben und Belohnungen sind gerade aktiv

Quelle(n): Capcom
karmarox
#1244340

Korrektur: Die Maiskolben-Waffe ist die Gun-Lance (Gewehrlanze) und kein Großschwert.

Aber ansonsten wieder ein super aufschlussreicher Artikel. ﻿😃﻿

1
aschuerlein
#1244363

Hey! Danke für die Anmerkung 😀 Da ist tatsächlich was durcheinander gegangen. Ist korrigiert.

0
