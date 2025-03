Monster Hunter Wilds: So stellt ihr Artian-Waffen her und verstärkt sie

Monster Hunter Wilds bietet für jeden Grind- und Crafting-Fan. Neben den vielen Waffen, die man sich aus den Teilen verschiedener Monster basteln kann, gibt es auch viele Rüstungen, die man herstellen kann. Wir haben euch alle aktuell vorhandenen Rüstungen in einer Übersicht zusammengefasst: Monster Hunter Wilds: Alle Rüstungs-Sets des Hochrangs in der Übersicht

Wie upgrade ich Artian-Waffen? Das Besondere an den Artian-Waffen ist, dass ihr sie mit bestimmten Materialien upgraden könnt. Die Erze, die dafür benötigt werden, erhaltet ihr entweder beim Schmiede-Festival in der Siedlung im Öllquellbecken oder ihr holt sie euch in jedem Basislager bei Nata ab.

Alternativ könnt ihr auch am Schmelztiegel in Suja die benötigten Materialien herstellen.

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

In Monster Hunter Wilds ist eines der größten Ziele, sich einen starken Build mit einer starken Waffe zu bauen. Zu den mächtigsten Waffen gehören die Artian-Waffen. MeinMMO erklärt euch alles, was ihr zu den Artian-Waffen wissen müsst.

