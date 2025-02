Monster Hunter Wilds: Alle Rüstungs-Sets des Hochrangs in der Übersicht

Das sind bisher alle bekannten Rüstungssets, die ihr aktuell in Monster Hunter Wilds grinden und kombinieren könnt. Zur perfekten Rüstung fehlt natürlich auch die perfekte Waffe. Welche Waffenarten aktuell die besten sind, findet ihr in unserer Tier-List: Monster Hunter Wilds: Tier List zu den besten Waffen

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Rüstungen sind zusammen mit den Waffen die große Progression in Monster Hunter Wilds. Ganz egal, ob ihr den besten Build oder das schönste Outfit bauen wollt, ihr werdet viel für Rüstungen farmen müssen. Wir zeigen euch in der Übersicht, welche Rüstungen es im Hochrang gibt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to