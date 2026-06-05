WoW macht das Leveln nochmal 30 % schneller, spart euch viele Stunden

Wer keine Freude am Leveln in World of Warcraft hat, kann aufatmen. Denn bald geht es noch viel schneller.

Update, 05.06.2026, 06:00 Uhr: Ursprünglich hat der Artikel ausgesagt, dass der Buff accountweit aktiv ist. Blizzard hat inzwischen die eigene Aussage korrigiert und wir auch den Artikel angepasst.

Das Leveln in World of Warcraft ist seit jeher ein Streitpunkt. Während gerade Classic-Fans das Leveln als primären Spielinhalt sehen, der möglichst lange dauern darf, ist im modernen WoW das Leveln oft nur eine Notwendigkeit, um zu den Endgame-Aktivitäten zu gelangen. Je schneller das abgeschlossen ist, desto besser.

Gerade in Midnight ist das Leveln aber ein wenig anstrengender geworden und kann mehrere Abende Zeit kosten, wenn man doch eigentlich nur eine andere Klasse im Endgame ausprobieren will.

Zu diesem Zweck gibt es in Patch 12.0.7 einen Buff, der das Leveln drastisch beschleunigt. Der Buff an sich ist zwar nicht neu, wurde aber noch weiter verbessert.

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6 Wochen mit 30 % mehr XP

Was ist das für ein Buff? Im Grunde geht es um zwei Buffs, die während des Events „Turbulente Zeitwege“ erspielbar sind. Schließt ihr einen Zeitwanderungs-Dungeon während des Events ab, erhält euer Charakter den Effekt „Wissen der Zeitwege“. Dieser Buff erhöht die erhaltene Erfahrung für das Töten von Monstern und Abschließen von Quests um 5 %.

Dieser Effekt ist mehrfach stapelbar und auch die Dauer erhöht sich. Sobald ihr 4 Stapel habt, verwandelt sich der Buff in „Meisterschaft der Zeitwege“, der wiederum den Erhalt von Erfahrungspunkten beim Töten von Monstern und Abschließen von Quests um satte 30 % erhöht.

Was wurde am Buff geändert? Der Buff hat sich im Kern nicht verändert. Blizzard hatte zuerst geschrieben, dass er accountweit aktiv sei, das jedoch nachträglich wieder zurückgenommen.

Beachtet allerdings, dass ihr den Buff regelmäßig auffrischen müsst, bevor er abläuft. Denn sonst müsst ihr erst wieder einige Stapel sammeln.

Wann gibt es das Event? Der Patch 12.0.7 erscheint zwar schon Mitte Juni, doch das Event „Turbulente Zeitwege“ startet erst mit zwei Wochen Verzögerung, also am 1. Juli 2026. Ab dann ist es möglich, sich den starken „Meisterschaft der Zeitwege“-Buff zu besorgen. Das Event endet wiederum am 12. August – und dann dürfte schon das nächste, große Content-Update anstehen.

Wer nicht bis zum Start der Turbulenten Zeitwege warten will, kann aber schon mit dem Release von Patch 12.0.7 durchstarten. Denn dort erhöhen die Entwickler von WoW bereits die Erfahrungspunkte, die ihr für bestimmte Quests erhaltet, massiv.