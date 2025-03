Monster Hunter Wilds Material Retrieval: So schaltet ihr die „Farm“ frei und sammelt passiv Ressourcen

In Monster Hunter Wilds könnt ihr dank Material Retrieval oder Materialbeschaffung kostenlos und automatisch Ressourcen sammeln. Wie das Feature funktioniert, was ihr beachten müsst und welche Einschränkungen es gibt, lest ihr bei uns auf MeinMMO.

Was ist das für ein Feature? Material Retrieval oder auf Deutsch Materialbeschaffung ist eine Funktion, die ihr im späteren Verlauf des Spiels freischaltet. Damit könnt ihr automatisch Ressourcen sammeln, die ihr dann später abholen könnt.

Für die Freischaltung müsst ihr einige Quests erledigen und in der Story weit genug fortgeschritten sein. MeinMMO erklärt euch, was ihr beachten müsst, wenn ihr das Feature nutzen wollt.

Monster Hunter Wilds: Material Retrieval freischalten und Voraussetzungen

Voraussetzungen: Um die Materialbeschaffung freizuschalten, müsst ihr die letzte Hauptmission des Kapitels 4-2, „Lauernde Schatten“ abgeschlossen haben. Aus wie vielen Kapitel Monster Hunter Wild besteht, lest ihr an anderer Stelle.

Material Retrieval freischalten: Habt ihr die Hauptstory so weit erledigt, dann könnt ihr mit Apar in Suja reden, um das Feature freizuschalten. Hier bekommt ihr die erste Quests, an deren Ende Apar dann für euch auf Materialsuche geht. Später könnt ihr auch weitere Sammler freischalten.

Wichtige Hinweise:

Jede Person, die für euch Material sammeln kann, hat eine eigene Quest, die ihr erst einmal erledigen müsst, bevor sie für euch mit dem Sammeln beginnen können. Alle Sammler findet ihr unten in der Tabelle.

Jedes Dorf hat eigene landwirtschaftliche Produkte, die sie für euch sammeln können. Ihr könnt also nicht in jedem Dorf alles bekommen.

Materialien lassen sich bis zu 16 Slots stapeln, danach hören die Sammler auf. Holt also schnell genug die Materialien ab.

Wie viel die Sammler finden, hängt von der Seltenheit der Materialien ab: Je seltener das Material, desto weniger wird gesammelt. Material wird in drei Seltenheitsstufen (1 bis 3 Sterne) eingeteilt.

Welche und wie viel Material die Sammler finden, hängt auch von der Jahreszeit ab. Wie ihr die Jahreszeit ändern könnt, lest ihr auf MeinMMO.

Material Retrieval: Alle Biome, Orte, Sammler und Quests im Überblick

In der folgenden Tabelle findet ihr alle Biome mit ihren Orten und den entsprechenden Personen, die für euch Material sammeln können.

Biom Ort „Sammler“ Anforderung Windebene Kunafa Murtabak JR20, Quest “Vorsicht vor den Gypceros” Karminwald Wudwud Versteck Plumpeach JR20, Quest “Maker Fluffy Deadlings” Ölbecken Azuz Sabar JR20, mehrere lokale Aufgaben Eissplitterklippen Suja Apar JR15, mehrere Aufgaben Ruinen von Wyveria Sild Rysher JR15, Quest “Erstaunliche Anpassungsfähigkeit”

Für einige Quests und Sammler müsst ihr euren Jägerrang zusätzlich auf 20 erhöhen. Wie ihr euren Jägerrang erhöht und was ihr sonst wissen müsst, lest ihr auf MeinMMO.

Monster Hunter Wilds wird bald auf PC, Xbox und PS5 durchstarten. Jeder geht Spiele anders an und wir spielen gerne mit Guides.