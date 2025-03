Monster Hunter Wilds: Spurenschwanzechse finden und Quest erfüllen

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Monster Hunter Wilds wird bald auf PC, Xbox und PS5 durchstarten. Jeder geht Spiele anders an und wir spielen gerne mit Guides. Seid ihr ganz ähnlich drauf, dann findet ihr hier eine Sammlung aller wichtigen Guides zu Monster Hunter Wilds auf MeinMMO: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Das Problem an den Echsen: Sie sind nicht sonderlich groß und ähneln farblich dem Sand, in dem sie auftauchen. Das macht die Suche etwas komplizierter als sie sein müsste.

Die Spurenschwanzechse (Englisch: Tracktail Lizard) müsst ihr auf der Windebene fangen. Hier bieten sich vor allem zwei Standorte an, an denen ihr die Echsen mit großer Wahrscheinlichkeit finden könnt.

In Monster Hunter Wilds gibt es eine optionale Quest mit Namen „Dareels Forschungsbericht“: Für die Quest sollt ihr in der Windebene eine Spurenschwanzechse fangen. Die Quest erreicht ihr, wenn ihr die Hauptstory 1-4 abgeschlossen habt. Doch ist die Echse gar nicht so leicht zu finden, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss.

