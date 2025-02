Monster Hunter Wilds: So ändert ihr die Zeit und Jahreszeit im Spiel

In Monster Hunter Wilds könnt ihr die Zeit und Jahreszeiten anpassen, um so an bestimmte Gegenstände zu kommen. MeinMMO verrät euch, wie ihr die etwas versteckte Funktion nutzen könnt.

Was bewirkt das Ändern der Zeit? In Monster Hunter Wilds habt ihr nicht nur einen normalen Tag-und-Nacht-Zyklus, sondern auch dynamisches Wetter und Jahreszeiten. All das hat Einfluss auf die Welt im Spiel und auch darauf, wie Monster die Spieler jagen.

Außerdem sind bestimmte Gegenstände von der Umgebung abhängig und tauchen nur unter einigen Bedingungen auf. Tages- und Jahreszeiten beeinflussen auch Ressourcenknoten und das Leben an sich in Monster Hunter Wilds.

Ausruhen, um die Zeit zu manipulieren

Wie ändere ich die Zeit? Um die Zeit verändern zu können, müsst ihr erst einmal die Hauptgeschichte abschließen und einen hohen Rang haben. Geht in euer Zelt, entweder vom Basislager oder von einem aufgestellten Camp. Dann geht ihr in das Grillmenü und wählt die Option zum Ausruhen.

Jetzt könnt ihr zwischen drei Umgebungstypen:

Reichlich

Brachliegend

Unbeständigkeit

… und vier Tageszeiten wählen:

Morgen

Tag

Abend

Nacht

Doch die Änderungen sind nicht kostenlos: Für jedes Mal müsst ihr 300 Gildenpunkte hinblättern. Die Fähigkeit solltet ihr also nur sparsam einsetzen, wenn ihr wirklich an einen bestimmten Gegenstand kommen müsst, wie beispielsweise den Sandstern.

Spielt ihr mit anderen zusammen, gilt die Zeitverschiebung nur für euch selbst, nicht aber für eure Mitspieler. Erst nach der Änderung solltet ihr eure Umgebung miteinander verbinden lassen, sodass ihr in einer Zeit gemeinsam spielen könnt.

Falls ihr noch mehr Guides, Tipps und Trick zu Monster Hunter Wilds benötigt, schaut euch gerne auf MeinMMO um. Beispielweise können wir euch ein optionales Feature empfehlen, dass euren Spieldurchlauf vereinfachen kann: Optionales Feature in Monster Hunter Wilds macht Kämpfe leichter, gilt für Spieler jetzt schon als Pflicht