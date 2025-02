Optionales Feature in Monster Hunter Wilds macht Kämpfe leichter, gilt für Spieler jetzt schon als Pflicht

Die Macher von EVE Online lassen euch ihr neues Survival-MMO kostenlos testen, doch keiner weiß so recht, was es sein soll

Hat der Modus auch Nachteile? Spieler fragen sich deshalb, warum man dann nicht die ganze Zeit im Fokusmodus spielen sollte, denn es würde eine große Menge an Vorteilen bringen. User Summonest weist jedoch darauf hin, dass sich dieser Modus definitiv nur für gezielte Angriffsphasen eigne und ein Wechsel zwischen an- und abgeschaltetem Modus deshalb unabdingbar ist.

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

In Monster Hunter Wilds gibt es einige Neuerungen, die den Kampf und die Waffen betreffen. Eine Funktion, die ein neues Feature mit sich bringt, sorgt nun vermehrt für Diskussion in der Community. Denn für manche gilt das optionale Feature schon jetzt als Pflicht.

