Vox Machina kriegt ikonische Stimme aus Herr der Ringe, die Enthüllung ist typisch Critical Role

Die neue Staffel der Animationsserie „The Legend of Vox Machina“ wird eine bekannte Stimme zum Cast dazuzählen können. Um wen es sich handelt, verkündet Critical Role auf die authentischste Weise, die es wohl gibt.

Wer wird Teil des Casts? In der vierten Staffel wird Andy Serkis einem Charakter in The Legend of Vox Machina seine Stimme leihen. Bekannt ist er für verschiedene Rollen, zu seinen ikonischsten zählt jedoch definitiv Gollum aus Der Herr der Ringe.

Diese Neuigkeit kündigte die Truppe hinter der Serie in einem Video an, und das auf die „Critical-Role-igste“ Art, die man sich vorstellen kann.

Video starten Der Trailer zu The Legend of Vox Machina: Staffel 4 auf Amazon Prime deutet auf düstere Tage hin Autoplay

Running Gag macht Ankündigung perfekt

Wie wurde diese Neuigkeit verkündet? Um zu offenbaren, woraus die besondere Ankündigung besteht, nutzt Sam Riegel (Scanlan aus Vox Machina) einen alten Running Gag, der vielen Fans der Truppe bereits bekannt ist: Er zieht sein Oberteil aus, um darunter ein T-Shirt mit einem Gesicht zu offenbaren, nämlich dem von Andy Serkis.

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Über viele Jahre ist es Riegels laufender Witz geworden, während der Livestreams ihrer Kampagnen seine Freunde mit ihrem eigenen aufgedruckten Gesicht auf seinem T-Shirt zu überraschen. Besonders mit den besten Gesichtsausdrücken, versteht sich von selbst (dieses Video auf YouTube zeigt, wie sehr dieser Witz bereits ausgeartet ist).

Wie reagieren Fans auf diese Ankündigung? Fans von Critical Role hoffen, dass die Stimme eines solch ikonischen Schauspielers eine besondere Rolle erhalten wird, die ihm würdig ist. Wie man den Reaktionen auf Reddit entnehmen kann, denken die meisten sofort an das Gleiche: Er könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit der BBEG (Big Bad Evil Guy = Großen Bösen Superschurken) aus Staffel 4 werden.

„So ein großer Schauspieler ist doch sicher für [BBEG-SPOILER] vorgesehen, oder?“, fragt sich Perforo_RS, „Ich kann mir nicht vorstellen, wem sonst diese Ehre zuteilwerden könnte.“

Die einzig andere Möglichkeit findet SunkenSunking: „Entweder ist er [BBEG-SPOILER] oder eine x-beliebige Ente am Straßenrand – dazwischen gibt es nichts.“

Die vierte Staffel von The Legend of Vox Machina startet nach langem Warten am 3. Juni 2026 auf Amazon Prime. Und was da auf sie warten wird, soll noch heftiger sein als alles, was sie bisher kennen: Die Helden von Critical Role müssen sich ab nächster Woche Gefahren stellen, die sie vielleicht nicht überleben