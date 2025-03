Monster Hunter Wilds: Wie viele Kapitel gibt es?

Monster Hunter Wilds wird bald auf PC, Xbox und PS5 durchstarten. Jeder geht Spiele anders an und wir spielen gerne mit Guides. Seid ihr ganz ähnlich drauf, dann findet ihr hier eine Sammlung aller wichtigen Guides zu Monster Hunter Wilds auf MeinMMO: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Die Geschichte von Monster Hunter Wilds ist in Kapitel eingeteilt. MeinMMO erklärt, wie viel Spielzeit in Monster Hunter Wilds steckt und wie viele Kapitel es gibt.

