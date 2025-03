Monster Hunter Wilds: Fucium finden und sammeln

Mehr zu Monster Hunter Wilds: Monster Hunter Wilds startet auf PC, Xbox und PS5 durch. Jeder geht Spiele anders an und wir spielen gerne mit Guides. Seid ihr ganz ähnlich drauf, dann findet ihr hier eine Sammlung aller wichtigen Guides zu Monster Hunter Wilds auf MeinMMO: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Hier findet ihr Fucium: Fucium findet ihr nur in den Ressourcen-Knoten in den Ruinen von Wyveria. Obendrein müsst ihr den hohen Jägerrang erreicht haben, damit ihr Fucium abbauen könnt. Beachtet jedoch, dass ihr keine absolute Garantie dafür habt, Fucium in dem Ressourcen-Knoten zu finden.

