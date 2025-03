Monster Hunter Wilds: Feuerstein finden und richtig farmen

Monster Hunter Wilds wird bald auf PC, Xbox und PS5 durchstarten. Jeder geht Spiele anders an und wir spielen gerne mit Guides. Seid ihr ganz ähnlich drauf, dann findet ihr hier eine Sammlung aller wichtigen Guides zu Monster Hunter Wilds auf MeinMMO: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Einige empfehlen auch die Vorkommen in der Nähe des Ölquellenbeckens (Nummern 4,6 und 7). Dieses Gebiet wird aber vom Nu Udra bewacht, der auch als „Die schwarze Flamme“ bekannt ist. Wie ihr die schwarze Flamme für eine Quest findet , lest ihr ebenfalls auf MeinMMO.

So baut ihr Feuerstein ab: Ihr benötigt weder eine Spitzhacke noch andere Werkzeuge, wenn ihr Feuerstein in Monster Hunter Wilds abbauen möchtet.

Feuerstein bekommt man durch das Plündern der Umgebung, das Erfüllen von Quests und von bestimmten Bestien. MeinMMO erklärt euch in diesem Artikel, wie ihr am besten an das seltene Material herankommt.

Was ist Feuerstein? Feuerstein ist ein Material in Monster Hunter Wilds, welches ihr für das Herstellen und Aufrüsten eurer Ausrüstung zwingend benötigt.

