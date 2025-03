Monster Hunter Wilds Black Flame: So findet ihr die Schwarze Flamme

Monster Hunter Wilds wird bald auf PC, Xbox und PS5 durchstarten. Jeder geht Spiele anders an und wir spielen gerne mit Guides. Seid ihr ganz ähnlich drauf, dann findet ihr hier eine Sammlung aller wichtigen Guides zu Monster Hunter Wilds auf MeinMMO: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Ein Spezielangriff von Nu Udra ist „Feuerpest“: Das ist ein schmerzhafter Angriff, der euren Jäger leicht töten kann. Dieser Angriff erfolgt nur, wenn Nu Udra brennt. Wenn ihr seht, dass es seinen Kopf senkt, nehmt die Beine in die Hand und bewegt euch am besten hinter die Bestie.

Der Nu Udra ist ein kniffliger Gegner. Nehmt euch insbesondere vor der Lava in Acht, die euch Schaden gibt, wenn ihr zu lange stehen bleibt. Bleibt daher immer in Bewegung. Kopf, Maul und seine 6 Arme sind die Schwachpunkte.

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Hier geht es los: „Die längst vergessene Flamme“ ist die 18. Hauptmission in Monster Hunter Wilds, und sie ist das Ende von Kapitel 2 Hier bekommt ihr die Quest „Suche nach der Schwarzen Flamme.“ MeinMMO erklärt euch, wie ihr die Nu Udra, den ersten Oktopus der Spielreihe , am Ende der Questreihe finden könnt.

In Monster Hunter Wilds begegnet euch die Aufgabe, die schwarze Flamme oder „Black Flame“ suchen zu müssen. Wir verraten euch, was ihr tun müsst, um sie zu finden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to