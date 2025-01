Monster Hunter Wilds enthüllt den ersten Oktopus der Spielreihe – Spieler feiern jetzt schon seine Tentakel

IGN hatte bereits in weiteren Videos andere neue Monster vorgestellt. Darunter auch eines, das sich definitiv zu einem Fan-Liebling entwickeln könnte und eines, dass verdächtig an einen Super-Saiyajin aus Dragon Ball erinnert: Monster Hunter Wilds zeigt Gameplay zu zwei neuen Monstern: Eins davon wird garantiert ein Fan-Liebling

So teilt User CrazedNeko56 in seinem Thread auf Reddit ein Meme, welches er bereits erstellt hatte, als die Schwarze Flamme das erste Mal angeteasert wurde. Darunter finden sich viele Fans, die schon überlegen, mit welchen Waffen sie die Tentakel abtrennen werden:

Wie kommt das Monster bei den Fans an? Die Community zeigt sich bereits jetzt begeistert von dem neuen Monster. Auf Reddit finden sich allerlei Threads, in denen sich Fans vor allem über ein Thema besonders austauschen: die Tentakel von Nu Udra.

Spieler finden eine Sache in Monster Hunter Wilds so nervig, dass sie sich jetzt schon eine Änderung dafür wünschen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bisher war zu dem mysteriösen Monster der „schwarzen Flamme“ in Monster Hunter Wilds nur wenig bekannt. Nun wurde es ausführlich vorgestellt und führt schon jetzt in der Community zu Memes und Begeisterung.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to