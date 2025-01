Monster Hunter Wilds zeigt neues Gameplay zu 2 Monstern: Eins davon wird garantiert ein Fan-Liebling

Fans von Monster Hunter Wilds warten seit einiger Zeit sehnsüchtig auf neuen Input, der ihnen die Wartezeit bis zum Release am 28. Februar 2025 versüßt. Nun wurden knapp 18 Minuten neues Gameplay veröffentlicht, das zwei der neuen Monster in Aktion zeigt. Die kommen bei der Community gut an, besonders eines hat es ihnen angetan.

Was zeigt das Gameplay? IGN hat zwei exklusive Videos veröffentlicht, in denen jeweils rund 9 Minuten neue Einblicke in das Gameplay von Monster Hunter Wilds präsentiert werden. In beiden Fällen verschlägt es uns in das Gebiet „Ölquellbecken“, in dem Jagd auf zwei der neuen Monster gemacht wird.

Bei den jeweils gezeigten Kämpfen handelt es sich um die Monster Ajarakan (via IGN) und Rompopolo (via IGN). In den Videos seht ihr also beide Monster erstmals in Aktion und könnt eine komplette Jagd auf sie verfolgen. Dabei zeigen sie nicht nur, wie stark sie sind, sondern auch, wie kreativ sie gemacht sind.

So könnt ihr miterleben, wie Ajarakan an einen Super Saiyajin aus Dragon Ball erinnert und seinen Jäger mit imposanten Flammen und heißer Magma die Hölle heiß macht. Dagegen plustert sich Rompopolo mit seinem einzigartigen Design auf und setzt ihnen mit Gas und schwarzem Schleim ordentlich zu. Im Video von Rompopolo könnt ihr auch beobachten, wie beide Monster gegeneinander antreten (etwa bei Minute 3:11).

In unserem Video vom Preview-Event in Japan könnt ihr euch ein weiteres neues Gebiet ansehen:

„Die neuen Gameplays sind der Wahnsinn“

Wie kommt das neue Gameplay bei der Community an? In diversen Threads auf Reddit diskutieren Fans die neuen Videos. Dabei heben sie vor allem die Kreativität der Designs hervor und freuen sich schon darauf, gegen sie anzutreten:

So öffnet User YeahBuddy_LIGHTWEIGH seinen Thread auf Reddit mit: „Die neuen Gameplays sind der Wahnsinn. Meine Vorfreude ist durch die Decke gegangen, ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie schwer die Monster am Ende des Spiels sein werden, denn wir bekommen im Grunde einen Voljiang für den niedrigen Rang“

UltraDemondrug kommentiert in einem anderen Thread zu Ajarakan via Reddit: „Abgesehen davon, dass die Musik ein bisschen glanzlos klingt und mich erneut daran erinnert, die Palico-Stimme unbedingt auszuschalten, sieht alles andere SOO perfekt aus. Mein Gott, und was zum Teufel, das Ding ist wie eine Kreuzung aus einem Rajang und einem Nergigante! Und ich liebe es.“

User TheGMan-123 fügt via Reddit hinzu: „Ich liebe die Art, wie Ajarakan seinen Rücken wie einen Feuersteinanzünder benutzt! Und verdammt, dieser ultimative Angriff ist der Wahnsinn!“

Zwar gibt es derzeit mehr Fan-Reaktionen zu Ajarakan, denn auf den ersten Blick wirkt sein Kampf erst einmal imposanter und macht einiges her. Man sieht, wie er haufenweise Magma durch die Luft schleudert, sich selbst entzündet und seine Jäger packt und anbrüllt.

Doch dies könnte sich schnell ändern, sobald sich Fans selbst Rompopolo gegenüberstellen und einen tieferen Einblick in sein ausgeklügeltes Design bekommen. Denn sieht man sich beide Kämpfe einmal genauer an, stellt man schnell fest, dass Rompompolo im Vergleich zu anderen Monstern ein sehr einzigartiges Design hat, das sich auch in den Mechaniken niederschlägt.

Sein Körper ist mit Gas gefüllt und wenn es entweicht, zieht er sich zusammen wie eine schrumpelige Rosine. Auch die Gas- und Schleimexplosionen machen einiges her und haben ihre ganz eigene Atmosphäre, die kein anderes Monster in Monster Hunter bisher in der Art hatte. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass Rompopolo sich spätestens zu Release in die Herzen der Community schleimen wird.

MeinMMO-Chef-Redakteurin Leya ist ebenfalls ein riesiger Fan von Rompopolo und kann einfach nicht nachvollziehen, warum manche Fans ihn als eklig bezeichnen. Darüber hat sie auch mit den Entwicklern bei einem Event in Japan gesprochen: Weil ihr gemein zum Rompopolo in Monster Hunter Wilds wart, hat das seine Designerin traurig gemacht und das ist nicht okay