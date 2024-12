Weil ihr gemein zum Rompopolo in Monster Hunter Wilds wart, hat das seine Designerin traurig gemacht und das ist nicht okay

Der Rompopolo aus Monster Hunter Wilds hat es Leya richtig angetan und sie ist einfach verliebt in dieses ölige Monster. Durch ihre Begeisterung bekam sie von den Chef-Entwicklern einige bisher unbekannte Infos zu ihm. Unter anderem auch, wie fiese Worte im Internet die Designerin vom Rompopolo traurig machten.

Letzte Frage heißt es, als wir im Interview mit den Chef-Entwicklern von Monster Hunter Wilds sitzen.

Gerade habe ich frisch 7 Stunden die Vollversion während eines Preview-Events gespielt und habe jetzt noch die Gelegenheit, ein paar Rückfragen dazu zu stellen. Eigentlich spukt mir nur eine Frage im Kopf herum, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir während der Preview gespielt und gesehen haben.

Wir konnten uns im Ökosystem Karminwald herumtreiben und dort jagen. Vor ein paar Wochen stellte Capcom jedoch das Ökosystem Ölquelbecken vor. Das ist ein Gebiet, in dem Öl aus dem Boden quillt und das von tiefem Ölschwamm durchzogen ist.

Im Ölquelbecken lebt ein Monster, das es mir sofort angetan hat und das ich einfach verdammt putzig finde: Der Rompopolo.

Rompopolo hat eines der spannendsten Designs, das es je in Monster Hunter gab.

Ich hätte ihn sofort feste in den Arm nehmen und knuddeln können! Besonders gefällt mir der lange spitze Schnabel in Kombination mit dem rundlichen, wabbeligen Kopf. Wie er mit seinen Hühnerbeinchen dann etwas unbeholfen hin und her tapst, das hat schon etwas richtig knuffiges.

Sie nannten ihn eklig: Eine Schande, sage ich!

Der Rompopolo hatte nichts mit allem zu tun, was uns Capcom während des Preview-Events zum Karminwald zeigte. Ich muss aber einfach mehr über dieses kuriose Monster erfahren und ich versuche mein Glück. Ich schwärme den Entwicklern darüber vor, wie cool und süß ich Rompopolo finde und dass es mich zum Abschluss sehr glücklich machen würde, wenn sie mir etwas zu ihm erzählen könnten, was man so bisher noch nicht weiß.

Ich erwarte vielleicht eine kleine Anekdote oder aber auch, dass meine Frage damit abgeschmettert wird, dass bald mehr Infos zu ihm kommen. Aber nein, ich bekomme eine richtig ausführliche Antwort:

Als wir das Monster designed haben, war eine der ersten Sachen, auf die wir uns geeinigt haben, dass es auf Gas basierende Angriffe verwendet. Ein Teil davon … also eines der besten Designs, auf die wir kamen und das wir verwendet haben, war die Idee, dass das Gesicht beinahe wie von einer Gasmaske inspiriert aussieht. Grundsätzlich, ich glaube in Spielen oder Charakter-Designs tragen nur Psychopathen Gasmasken. Es ist immer irgendwie ein komischer Kauz, der die Gasmaske trägt. Also war die Idee, dass er eine Gasmaske trägt und das Gas baut sich in seinem Körper auf, bis er es nicht mehr innehalten kann. Es war einfach so eine ungewöhnliche Idee, verglichen mit vergangenen Designs in Monster Hunter, sodass ich wirklich wollte, dass ihr denkt: Das ist eine echt seltsame Kreatur. Hoffentlich war das erfolgreich. Also die Dame, die Rompopolo entwickelt hat, denkt, dass es niedlich ist. Als wir es angekündigt haben, hat sie die Kommentare online gelesen und die waren alle nur so: „Eklig, gruselig, seltsam.“ Und sie meinte: „Was meint ihr? Es ist doch superniedlich.“ Also stelle ich sicher, dass sie erfährt, dass mindestens eine andere Person genau so denkt wie sie. Aus dem Interview mit Producer Ryozo Tsujimoto, Director Yuya Tokuda und Executive Director/Art Director Kaname Fujioka

Sofort fühle ich mit der Designerin mit!

Ich versichere den Entwicklern nochmal, dass ich Rompopolo auch superniedlich finde und ihre Designerin sich bitte nichts aus den Kommentaren machen soll, die Rompopolo verschmähen.

Darauf geben die Entwickler nochmal einen richtig spannenden Kommentar ab:

Ich denke, worauf wir abgezielt haben, ist ein „Du liebst es oder hasst es“-Design. Um ehrlich zu sein, die Idee, dass einige Leute es niedlich finden und andere gruselig, das ist genau das, was wir wollten. Eine Sache, nach der man Ausschau halten sollte, ist die Palico-Ausrüstung von Rompopolo. Die ist einzigartig. Lasst uns sagen: Sehr einzigartig. Darüber hinaus, ihr habt noch nicht gesehen, wie Rompopolo aussieht, wenn das Gas bereits entwichen ist und es ganz verschrumpelt ist. Darauf könnt ihr euch also freuen, wenn es mal nicht so voller Gas ist. Aus dem Interview mit Producer Ryozo Tsujimoto, Director Yuya Tokuda und Executive Director/Art Director Kaname Fujioka

Seitdem denke ich darüber nach, wie der Rompopolo wohl aussehen wird, wenn sein Gas entwichen ist. Besonders niedlich finde ich, dass er etwas aufgeplustert durch das Gas in seinem Körper aussieht. Wird er klein und schrumpelig? Wird er eher glatt wie ein Aal aussehen? Was bedeutet das für sein Gameplay? Kann man ihm erst Wunden zufügen, wenn das Gas entwichen ist?

Fragen über Fragen! Ich bin schon sehr aufgeregt, wie Rompopolo dann im Gesamten funktionieren und aussehen wird.

Zeigt doch bitte ein Herz für Rompopolo

Ich bin mir sehr sicher, dass seine Designerin und ich nicht die einzigen sein können, die den Rompopolo niedlich finden. Es macht mich einfach traurig, wenn ihr ihn als eklig bezeichnet.

Gruselig und seltsam kann ich schon noch irgendwo nachvollziehen. Aber doch nicht eklig…

Ich würde mich sehr freuen, wenn der Rompopolo ein großer Fan-Liebling wird und ich denke, er hat sogar ganz gute Chancen dazu. Sein Design ist super ungewöhnlich und ich glaube, dass sein Kampf ziemlich spaßig und einzigartig wird.

Ich brauche außerdem wirklich sehr dringend ein Kuscheltier von ihm und das klappt natürlich nur, wenn er sich entsprechender Beliebtheit erfreut. Sonst wird bestimmt kein Plüschi von ihm produziert.

Später kamen die Entwickler übrigens nochmal auf mich zu und erzählten mir, dass sie der Designerin direkt nach dem Interview schrieben, dass es noch eine Person gibt, die Rompopolo süß findet. Darüber hat sie sich wohl sehr gefreut, was mich dann wiederum sehr glücklich gemacht hat.

Wenn ihr den Rompopolo genauso liebt wie ich, dann seid gerne laut darüber. Vielleicht macht ihr damit eine Designerin sehr glücklich, die uns eins der für mich coolsten Monster der Reihe geschenkt hat.

Eine Preview zu dem Gameplay-Event findet ihr dann hier drunter. In der ihr erfahrt ihr auch mehr zum Karminwald und seht 20 Minuten Gameplay aus dem Gebiet:

Ich konnte 7 Stunden die Vollversion von Monster Hunter Wilds in Japan spielen und eine Sache fiel mir dabei besonders auf