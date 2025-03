Monster Hunter Wilds: Scharfer Reißzahn finden und farmen

Monster Hunter Wilds startet auf PC, Xbox und PS5 durch. Jeder geht Spiele anders an und wir spielen gerne mit Guides. Seid ihr ganz ähnlich drauf, dann findet ihr hier eine Sammlung aller wichtigen Guides zu Monster Hunter Wilds auf MeinMMO: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Gajios sind teils Krokodile, teils Sägefische, die sich in den Flüssen der Windebene und des Karminwalds aufhalten. Sucht in den Flüssen der Gebiete 8 und 10 auf der Windebene nach den Krokodilen und ihr solltet mehrere finden.

Wollt ihr direkt nach der Jagd auf den Chatacabra den Chata-Hüftring herstellen, dann benötigt ihr einen scharfen Reißzahn. Hier bietet sich am ehesten die Bestie Gajios direkt auf der Windebene an. Gajios lassen garantiert scharfe Reißzähne als Beute fallen.

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

MeinMMO erklärt, wo ihr die Zähne finden könnt und welcher Gegner sich zum Sammeln besonders am Anfang des Spiels so richtig lohnt.

Scharfe Reißzähne benötigt ihr in Monster Hunter Wilds bereits sehr früh, um damit eine Rüstung herstellen zu können. So braucht ihr für den Chata-Hüftring, eine der ersten Rüstungen im Spiel, einen scharfen Reißzahn. Es gibt einige Monster mit niedrigem Rang, die in Monster Hunter Wilds scharfe Reißzähne fallen lassen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to