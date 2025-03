Monster Hunter Wilds: Gracium finden und abbauen

Monster Hunter Wilds ist auf Steam und der PS5 gestartet. Jeder geht Spiele anders an und wir spielen gerne mit Guides. Seid ihr ganz ähnlich drauf, dann findet ihr hier eine Sammlung aller wichtigen Guides zu Monster Hunter Wilds auf MeinMMO: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Voraussetzungen: Das Erz Gracium findet ihr nur in den Iceshard Cliffs. Damit ihr die Iceshard Cliffs frei erkunden könnt, müsst ihr die Mission in Kapitel 2: „Hoffnungen auf Heimat“ abschließen und Nerscylla und Hirabami besiegen.

Gracium ist ein hochwertiges Erz, welches ihr in Monster Hunter Wilds für eure Ausrüstung benötigt. Um Gracius abbauen zu können, müsst ihr jedoch schon ein ganzes Stück in der Geschichte vorangekommen sein.

