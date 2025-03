Monster Hunter Wilds: Goldenfisch finden und fangen

In Monster Hunter Wilds könnt ihr den Goldenfisch fangen. MeinMMO erklärt, wo ihr den Fisch finden könnt und was ihr dazu benötigt.

Im Basislager erhaltet ihr von Kanya im Zuge von Kapitel 4 die Nebenquest „Die Suche nach dem Goldenfisch“. Um die Quest zu erfüllen, müsst ihr einen der genannten Fische fangen.

Voraussetzungen: Um den Fisch zu fangen, müsst ihr bereits eure Angel haben. Diese solltet ihr aber bereits in der Quest davor bekommen haben. Alles Wichtige rund ums Fischen in Monster Hunter Wilds lest ihr in unserem Guide auf MeinMMO nach.

Monster Hunter Wilds: Hier findet ihr den Goldenfisch

Hier findet ihr Goldenfische: Goldenfische bevorzugen ruhige Gewässer an Orten ohne Sonnenlicht. Ihr müsst also ein Gewässer in einer Höhle finden. Ihr könnt den Goldenfisch in folgenden Gebieten finden: Windebene, Karminwald, Ölquellbecken und Eissplitterklippen.

Welcher ist der beste Ort? Ein Ort, der sich dazu besonders lohnt, ist der unterirdische See im Karminwald, den ihr an der Nummer 8 auf eurer Karte findet.

Ein weiterer guter Ort befindet sich an der Nummer 14 auf der Windebene. Dort ist im Osten ebenfalls ein unterirdisches Wasserbecken.

Goldenfisch fangen: Um den Goldenfisch anschließend zu fangen, benötigt ihr entweder eure Angel oder das Fangnetz. Der Rest geht dann anschließend sehr schnell und der Fisch landet in eurem Inventar.

Abschließend müsst ihr die Quest nur noch bei Kanya abgeben und erhaltet eure Belohnung. Für die Quest gibt’s unter anderem Honig, der vor allem zu Beginn sehr nützlich ist. Wo und wie ihr Honig in Monster Hunter Wilds finden könnt, lest ihr auf MeinMMO nach.

Monster Hunter Wilds wird bald auf PC, Xbox und PS5 durchstarten. Jeder geht Spiele anders an und wir spielen gerne mit Guides. Seid ihr ganz ähnlich drauf, dann findet ihr hier eine Sammlung aller wichtigen Guides zu Monster Hunter Wilds auf MeinMMO: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht