Der Jägerrang in Monster Hunter Wilds begleitet euch ständig. MeinMMO erklärt euch, was ihr zu dem Rang wissen müsst und wie ihr euren Level erhöhen könnt. In Monster Hunter Wilds unterscheidet man zwischen niedrigem Rang und hohem Rang.

Was ist der Jägerrang? Der Jägerrang oder kurz JR (im Englischen HR für Hunter Rank) ist sowas wie euer Erfahrungslevel in Monster Hunter Wilds.

Doch im Gegensatz zu „echten“ RPGs, wo ihr mit jedem Levelaufstieg Fertigkeitspunkte und bessere Attribute erhaltet, bestimmt in Monster Hunter Wilds der Jägerrang, welche Monster ihr bekämpfen dürft. Eure Attribute verbessern sich mit dem Jägerrang hingegen nicht.

Je höher euer Rang, desto schwierigere und wichtigere Aufgaben dürft ihr annehmen. Jede Mission in Monster Hunter Wilds hat eine Mindeststufe und ihr könnt eine Jagd nicht annehmen, die über eurer Stufe liegt. Beachtet jedoch, dass es bestimmte Obergrenzen gibt, bis wo ihr euren Jägerrang erhöhen könnt.

Monster Hunter Wilds: Low Rank und High Rank

Was ist Low Rank? Mit dem niedrigen Rang (Low Rank) startet ihr in Monster Hunter Wilds. Die gesamte Hauptstory von Monster Hunter Wilds spielt ihr auf dem niedrigen Level und könnt daher auch nur niedrigstufige Gegner und Aufgaben erledigen.

Was ist High Rank? Den hohen Rang (High Rank) schaltet ihr automatisch frei, sobald ihr die Kampagne von Monster Hunter Wilds abgeschlossen habt. In der Regel ist das nach dem Abspann mit Jägerrang 15 geschafft.

Im hohen Rang erhöht sich euer Rang nur, wenn ihr durch das Jagen von Monstern und das Erfüllen von Quests Erfahrung sammelt.

Monster Hunter Wilds: Levelobergrenzen

Welche Beschränkungen gibt es? In Monster Hunter Wilds gibt es, ähnlich wie in den Vorgängern, Obergrenzen, die ihr bis zu einem Zeitpunkt maximal erreichen könnt (via ign.com):

JR15: Erste Obergrenze vor dem Abspann (Ende niedriger Rang / Low Rank).

JR20: Obergrenze vor Abschluss der Aufgabe: Untersuchen Sie den rasenden Schatten (Kapitel 4-2: Lauernde Schatten)

JR25: Cap vor dem Abschluss der Aufgabe: Donnernde Blumen (Kapitel 4-3: Wyvernfunken und Rosendornen)

JR30: Mütze vor dem Abschluss der Aufgabe: Gefrorener Herr am Abgrund (Kapitel 5-1: Sturmkalter Wirbel)

JR35: Mütze vor dem Abschluss der Aufgabe: In Schwarz gehüllt (Kapitel 5-2: Eine auf den Kopf gestellte Welt)

JR40: Mütze vor Abschluss der Aufgabe: Erwachen aus einem Traum (Kapitel 6-1: Was vor uns liegt).

Sobald ihr die Geschichte komplett abgeschlossen habt und das letzte Kapitel (6-1) beendet habt, könnt ihr nach oben frei leveln. Das maximale Limit liegt bei 999. Den niedrigen Rank (Low Rank) verlasst ihr, sobald ihr Level 15 erreicht habt.

Monster Hunter Wilds: Jägerrang leveln

So levelt ihr euren Jägerrang: Alle Monster, die ihr erledigt und alle Aufgaben, die ihr im Hohen Rang abschließt, belohnen euch mit Erfahrungspunkten. Diese erhöhen wiederum euren Jägerrang. Den Jägerrang 8 erreicht ihr bereits gemütlich, wenn ihr nur die Hauptstory bis zum Abspann durchspielt.

Wollt ihr anschließend möglichst schnell und effektiv leveln, dann empfehlen wir euch insbesondere die optionalen Aufgaben abzuschließen. So ziemlich jeder NPC im Spiel hat Aufgaben für euch, sobald ihr die Kampagne abgeschlossen habt.

Monster Hunter Wilds startet auf PC, Xbox und PS5 voll durch. Jeder geht Spiele anders an und wir spielen gerne mit Guides. Seid ihr ganz ähnlich drauf, dann findet ihr hier eine Sammlung aller wichtigen Guides zu Monster Hunter Wilds auf MeinMMO: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht