Monster Hunter Wilds: Megawattschnecke finden und fangen

Solltet ihr auf der Suche nach weiteren Tipps und Tricks sein, die euch in eurem Leben als Monsterjäger weiterhelfen, könnt ihr einmal bei unserer Guide-Übersicht vorbeischauen. Dort findet ihr eine Menge aktueller Hilfestellungen und Übersichten: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Habt ihr sie gefunden, rüstet ihr einfach euer Fangnetz aus, zielt einmal halbwegs genau und schon landet das gesuchte Getier in eurem Netz und ihr könnt die Quest bei Dareel in der Windebene beenden.

Wo finde und fange ich die Megawattschnecke? Ihr findet die Megawattschnecke in Gebiet 8 in Wyveria. Sie hängt wie ihre Verwandten, die Kilowattschnecke, an der Wand und sieht erst einmal nicht unbedingt aus wie eine klassische Schnecke:

In Monster Hunter Wilds gibt es eine wahre Flut an endemischen Wesen. Manche von ihnen müsst ihr auch im Rahmen von Nebenquests fangen. Eines davon ist die Megawattschnecke. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und wie ihr sie fangt.

