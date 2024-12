Monster Hunter Wilds: 10 versteckte Features, die ihr in der Beta leicht verpassen konntet

Aktiviert ihr diesen Modus, verwandeln sich kleine Monster mit vielen Beinen in lustige Schleimmonster und auch andere Insekten in der Umgebung bekommen ein neues Aussehen verpasst. Diese Einstellung ändert lediglich die Optik und hat auf die Fähigkeiten und den Schwierigkeitsgrad keinen Einfluss.

Das wohl praktischste Feature für alle, die Spinnen und insektenähnliches Getier entweder nicht mögen oder Angst vor ihnen haben. Dazu müsst ihr in die Einstellungen gehen und das Menü für die Barrierefreiheit aufrufen. Dort findet ihr unter dem Punkt für Farbenblindheit eine Option, die Arachnophobie (also die Angst vor Spinnen und spinnenähnlichen Tieren) unterstützt.

