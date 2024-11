Monster Hunter Wilds: Open Beta auf Steam hat nach 20 Minuten bereits über 360.000 Spieler

Monster Hunter Wilds verspricht 100 Spieler in einer Lobby im Multiplayer – Aber was heißt das?

In den Kommentaren unter dem Post auf X werden die Spielerzahlen häufig zu denen von Dragon Age: The Veilguard verglichen. Das Rollenspiel von BioWare erschien kurz davor am 31. Oktober und hatte laut SteamDB „nur“ einen Peak von 70.000 gleichzeitigen Spielern.

Wie kommt die Beta bei den Spielern an? Während einige bereits ihren ersten Rey Dau erledigt haben, kämpfen viele mit einer verschwindend geringen Anzahl an Polygonen. Im Subreddit r/MHWilds teilen Beta-Spieler Screenshots und Videos, die von lustig bis hin zu verstörend reichen.

Inzwischen liegt der „all-time peak“ von Monster Hunter Wilds sogar noch höher. Über 460.000 Spieler befanden sich laut SteamDB gleichzeitig in der Beta. Diese Zahlen geben allerdings nur Auskunft über die Spieler auf dem PC. Wer auf PS5 oder Xbox spielt, ist also noch gar nicht mit eingerechnet.

Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025 für PC auf Steam, sowie für die Konsolen PS5 und Xbox Series X|S. Am 1. November um 4 Uhr ging auf allen Plattformen eine kostenlose Beta live, die einen kleinen Ausschnitt aus dem Spiel zeigt.

Um was für ein Spiel geht es hier? Monster Hunter Wilds ist ein Action-Rollenspiel und der neueste Teil der beliebten Monster-Hunter-Reihe. Wie der Name bereits verrät, verbringt ihr den Großteil eurer Zeit mit der Jagd auf Monster.

