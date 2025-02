Spieler zockt zum ersten Mal Monster Hunter, besiegt den schwierigsten Gegner, an dem sogar Experten scheiterten

In der ersten von zwei Phasen der 2. Beta zu Monster Hunter Wilds konnten sich die Spieler zwei weiteren Monstern stellen. Eines davon sorgte reihenweise für Verzweiflung. Einem Neuling gelang es kurz vor knapp, das stärkste Monster der Beta doch noch zu besiegen.

Um welches Monster geht es? Bei dem Monster, das zahlreiche Jäger am vergangenen Wochenende viele Nerven gekostet hat, handelt es sich um das Flaggschiff-Monster von Monster Hunter Wilds: Arkveld. Flaggschiff-Monster sind eine Art „Boss-Monster“ – also besonders starke Gegner, die quasi den „Endboss“ eines jeden Spiels von Monster Hunter darstellen. Dass es also nicht besonders leicht werden würde, sich Arkveld entgegenzustellen, war vielen Spielern vorher klar.

Zahlreiche erfahrene Spieler bissen sich an ihm förmlich die Zähne aus, wie vielerlei Threads auf Reddit zeigen, in denen die Jäger ihr Leid klagen und mit denen feiern, die es schaffen (via Reddit). Kein Wunder also, dass es Neulinge erst recht schwer mit ihm hatten.

Die besondere Schwierigkeit in der Beta lag dabei nicht nur beim Monster selbst, sondern auch bei dem knappen Zeitlimit von 20 Minuten für die Jagd. Viele scheiterten deshalb oder schafften es nur kurz vor knapp ihn zu besiegen. Ein Neuling teilt nun seine Geschichte auf Reddit und erntet dafür Bewunderung – denn er hatte zuvor kein einziges Monster Hunter gespielt.

„Als Neuling? Du bist ein Naturtalent!“

Welche Geschichte teilt der Spieler? In seinem Thread teilt User Wingnut7489 einige Screenshots mit den Worten: „Arkveld getötet. Für mich als Neuling ist das ein tolles Gefühl.“ Er habe zuvor kein einziges Monster Hunter gespielt und sei nun stolz, alle Monster der Beta inklusive Arkveld besiegt zu haben. Dabei sei er in diesem Durchlauf nicht einmal gestorben. Knapp 2 Minuten bevor der Timer endete, schaffte seine Gruppe aus 2 Neulingen und 2 Veteranen es endlich, das Monster zu schlagen.

Wie reagiert die Community? In den Kommentaren erntet er dafür Bewunderung von der Community:

denofgames01 schreibt: „Gut gemacht. Er ist ein toller Kämpfer, aber der Timer ist ein Killer.“

JargoCHL feiert ihn: „Als Neuling? Du bist ein Naturtalent!“

HyenDry nimmt ihn feierlich in die Riege der Jäger auf: „Neuling im Sinne von dein erstes Monster Hunter? Willkommen, OP! Ich kann es kaum erwarten, bis du das ganze Spiel spielen kannst.“

Draxsis_Felhunter gratuliert: „Herzlichen Glückwunsch zum Erlegen des schwersten Monsters im zweiten Open-Beta-Set.“

Neben bewundernden Kommentaren gibt es auch einige Veteranen, die ihm und allen weiteren Spielern, die mit Arkveld Probleme hatten, Tipps geben, wie sie das Ganze letztendlich geschafft haben.

Welche Tipps haben die Veteranen? So rät beispielsweise User Joeljb960 dazu, das Rüstungsset zu mischen und folgende Teile auszurüsten, wenn man sich Arkveld stellt (via Reddit):

3 Teile vom Doshaguma Set (Brust, Helm, Beine)

1 Teil des Hoffnungssets (Arme)

1 Teil Chatacabra (Hüfte)

Wichtig sei es zudem, sich im Vorhinein gut mit Mahlzeiten zu stärken und sich darauf zu fokussieren, nicht ohnmächtig zu werden, da der Weg zurück zum Monster zu viel Zeit kosten würde. Ebenso biete sich nach seiner großen Drachenexplosion eine Schwachstelle an seinen Armen. Durch sie könne man den Fokusmodus nutzen, um ihn circa 3 Sekunden zu Fall zu bringen und viel Schaden zu verursachen. Andere raten dazu, ihn zu fangen, statt ihn zu besiegen. Dadurch würde man einiges an Zeit sparen.

Nächstes Wochenende werden interessierte Jäger abermals die Chance haben, sich Arkveld und den anderen Monstern entgegenzustellen. Vom 14. Februar – 17. Februar könnt ihr dann im Rahmen der zweiten Beta-Phase noch einmal vorab in die Welt von Monster Hunter Wilds eintauchen. Wir haben für euch 10 coole Features herausgesucht, die ihr in der Beta nicht verpassen solltet: Monster Hunter Wilds: 10 versteckte Features, die ihr in der 2. Beta nicht verpassen solltet