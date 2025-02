Monster Hunter Wilds: In der 2. Beta könnt ihr euch einem neuen mächtigen Monster stellen, doch das ist nichts für Anfänger

Monster Hunter Wilds startet am 7. Februar 2025 endlich in die 2. offene Beta. Dabei gibt es einige Unterschiede zur ersten. Allen voran neue Monster, die ihr bekämpfen könnt. Eines davon wird euch besonders fordern, denn es ist das neue Flaggschiff-Monster.

Um welches Monster geht es? In einem neuen Capcom-Spotlight (via YouTube) hat Capcom einige ihrer aktuellen Spiele vorgestellt. Darunter gab es auch neue News zu kommenden Titeln. Zu Monster Hunter Wilds gab es einen neuen Trailer, der an einer Stelle etwas Besonderes zeigt.

Im Zuge des neuen Trailers gab es auch weitere Infos zur offenen Beta, die vom 07. bis zum 10. Februar und vom 14. bis zum 17. Februar geht. Das große Highlight ist dabei wohl, dass man das neue Flagschiff-Monster Arkveld bekämpfen kann. In der Präsentation wird dazu aber schon betont, dass der Kampf nicht leicht ist und eher für Fortgeschrittene geeignet ist.

Das ist aber nicht die einzige Neuerung der zweiten Beta.

Den neuen Trailer zu Monster Hunter Wilds seht ihr hier:

Neue Monster und die Möglichkeit, Waffen zu lernen

Welche neuen Inhalte gibt es bei der 2. Beta? Die Inhalte aus der ersten Beta können weiterhin gespielt werden. Ihr habt also erneut die Charaktererstellung, eine Story-Demo und eine Doshaguma-Jagd. Zusätzlich dazu könnt ihr euch auch wieder dem Chatacabra, dem Balahara und dem Rey Dau stellen. Die neue Beta erweitert das Erlebnis:

Neben dem Flaggschiff-Monster Arkveld könnt ihr euch auch dem alten, bekannten Gypceros stellen Beide werden als optionale Quest verfügbar sein, hat man die fertig, wird Arkveld aber nur noch selten auftauchen

Endlich kann man sich auch in einem Trainingsbereich austoben, um Solo verschiedene Kombos der Waffen austesten zu können. Die Änderungen an den Waffen sind in der Beta aber noch nicht enthalten

Ihr könnt in der 2. Beta private Lobbys erstellen

Ihr könnt die Beta auch spielen, ohne einer Lobby beizutreten, mit dem Not-Leuchtzeichen könnt ihr euch aber temporär Hilfe holen

Es wird erneut Crossplay zwischen PC und Konsolen geben

Die Daten der Charaktererstellung können für die Vollversion behalten werden, alles andere wird nur in der Beta gespeichert.

Welche Boni für die Vollversion bekomme ich, wenn ich die Beta spiele?

Einen Plüschanhänger, den ihr in-Game an eure Waffe oder euer Reittier hängen könnt

Verschiedene Objekte wie Fleisch oder Fallen

Lange ist es auch nicht mehr hin, um das Spiel in seiner Vollversion genießen zu können. Am 28.02.2025 erscheint Monster Hunter Wilds für den PC, die PS5 und die Xbox Series S und X. Monster Hunter Wilds bietet viele neue Features, die man schon in der Beta sehen kann: Monster Hunter Wilds: 10 versteckte Features, die ihr in der kommenden Beta nicht verpassen solltet